Video: Politieachtervolging: samen uit, in je eentje naar huis!

Deze Limburgse Polo rijder heeft drank en drugs…

Achter het stuur kruipen met een stuk in je kraag is nooit een goed idee. Maar deze Limburger heeft drank en drugs. De politie krijgt hem in het oog en probeert de alcomobilist tot stilstaan te dwingen.

Wat resulteert is een achtervolging by night door het pittoreske Limburg. De rode Polo blijkt prima door een park te kunnen rijden en kleine spoiler, de aanhouding hier op de foto lukt niet.

Benieuwd hoe het wel afloopt? Inclusief gillende sirenes, alcohol en drugs tests en exclusief Lil Kleine en Ronnie Flex.

Bron: Politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties