Schadevergoeding familie Schumacher wegens nep interview

De familie van Michael Schumacher krijgt een riante schadevergoeding vanwege een nep interview.

Niemand weet hoe het echt gaat met Michael Schumacher. Wat we wel weten is dat Schumi tijdens een skiongeluk in 2013 met zijn hoofd een rots raakte en de Ferrari-coureur daarbij hersenletsel opliep.

Sindsdien hebben we dus geen idee van het leven van Michael Schumacher. De familie wenst hier niets over los te laten en weekblad Die Aktuelle vond dat maar stom. Daarom leek het hen een goed idee om een zogenaamd exclusief interview met Michael Schumacher te publiceren dat volledig door AI in elkaar was geknutseld.

Nep interview

Fake news dus! Het interview was helemaal nep. Het blad had zo veel mogelijk oude publicaties over en met de voormalig Formule 1 wereldkampioen in de AI geladen en aan de hand daarvan een nieuw interview gemaakt. Creatief wel.

In dat interview was het net alsof hij openhartig vertelde hoe zijn huidige leven er uitziet. Terwijl er in werkelijkheid helemaal niets bekend is over de toestand van de beste man.

De hoofdredacteur die het artikel zelf schreef werd ontslagen, maar het kwaad was al geschied. Uitgever van het weekblad, de Funke Mediengruppe, heeft nog wel excuses aangeboden aan de familie, maar de publicatie was natuurlijk al een feit.

Schadevergoeding Schumacher

Ondanks het ontslag van de hoofdredacteur en de excuses van de uitgeverij moet het Duitse weekblad Die Aktuelle nu ook nog 200.000 euro schadevergoeding aan de familie overmaken. Toch nog een riant bedrag.

Het skiongeluk is nu meer dan tien jaar geleden en eind vorig jaar keek de Duitse ARD in een documentaire in vijf delen uitgebreid terug op zijn carrière, maar ook op de periode na het ongeluk.

Goed voor je Duits en online terug te kijken via de website van de ARD.