Video: remmen begeven het met 200 km/u

Een gevalletje: tijd voor een schone onderbroek.

Je bent lekker aan het knallen op het circuit. Tempo maken! En het gevaarlijkste wat er dan kan gebeuren is als de auto je op hoge snelheid in de steek laat. Om precies te zijn, de remmen. Dat is het geval in deze video.

De bestuurder rijdt op de Hockenheimring en met een snelheid van zo’n 200 km/u wil de bestuurder op de rem trappen voor de aankomende bocht. De remmen weigeren echter. Aan de bestuurder dan de taak de auto veilig tot stilstand te krijgen. Het liefste zonder schade of erger..