Volkswagen Touareg vernieuwt en weer leverbaar in Nederland

Goed nieuws. De Volkswagen Touareg is weer te koop in Nederland én is voorzien van een facelift.

Toe aan een grote SUV? Dan hebben we prettig nieuws voor je. De Volkswagen Touareg is weer leverbaar in ons land en hij heeft ook een facelift gekregen.

Vijf jaar na zijn debuut in 2018 heeft de Volkswagen Touareg van de derde generatie een mid-cycle facelift ondergaan, waarbij een reeks nieuwe functies is geïntroduceerd om hem op de markt concurrerend te houden ten opzichte van rivalen als de BMW X5 en Mercedes GLE. Maar verwacht geen schokkende veranderingen, de updates zijn relatief klein.

Nieuwe Volkswagen Touareg

De Touareg is altijd een beetje onopvallend geweest. Groot is hij zeker, maar door het design viel de auto niet snel op. Voor sommige mensen juist een pre. En voor hun is er nu de nieuwe Volkswagen Touareg.

Het design heeft een update gekregen. Op visueel gebied is het ontwerp van de grote auto geüpdatet met een herziene voorkant met een andere grille en mooiere optionele matrixkoplampen die VW “IQ.LIGHT HD LED” noemt. De nieuwe koplampen bevatten meer dan 38.000 interactieve leds die een lichttapijt rechtstreeks op de rijbaan projecteren.

Dit moet er voor zorgen dat de weg beter en nauwkeuriger verlicht is. Ook bevat het een verblindend grootlicht, altijd handig als je op een onverlichte weg rijdt en je komt een tegenligger tegen. De Touareg is overigens het eerste model dat met deze lichten wordt gelanceerd, maar Volkswagen zal ze binnenkort toevoegen aan enkele van zijn kleinere SUV’s.

De achterkant heeft nu een led-lichtbalk over de volledige breedte, wat we wel meer zien bij andere merken. Indrukwekkend is het zeker. Volgens Volkswagen zijn zowel de standaardophanging als de optionele luchtvering aangepast om zowel het comfort als de wendbaarheid te vergroten.

Cabine

Best wat ruimte natuurlijk. Wat mij altijd opvalt is dat grote auto’s betrekkelijk weinig ruimte binnenin hebben. Of dat het geval is in deze ‘nieuwe’ SUV moeten we nog uittesten. Dan zetten we gewoon wat lange lui (hallo Wouter) in de auto. Al met al ziet het er goed uit, echter het is niet helemaal nieuw. Het is gewoon wat opgefrist.

Maar goed, als we naar de cockpit kijken zien we een overvloed aan nieuwe functies. Denk aan de bijgewerkte Innovision Cockpit van VW, die het digitale instrumentenpaneel en het Discover Pro Max-infotainmentsysteem combineert. Deze zit nu standaard in het hele assortiment. Er zijn verbeteringen aangebracht aan het spraakbesturingssysteem en er zijn ook USB-C-oplaadpoorten van 45 watt. Andere nieuwigheden zijn Travel Assist, Park Assist Plus met afstandsbediening, Trailer Assist en Night Assist.

Motoren

Voordat we bij de motoren komen: de Touareg kan 3.500 kg trekken. Niet geheel onbelangrijk als je er een paardentrailer of boot achter zou willen hangen. Handig is dat elke variant vierwielaandrijving heeft.

In Nederland wordt de nieuwe Touareg leverbaar in twee uitvoeringen: de Elegance en de sportieve R. Beide hebben een plug-in hybride aandrijflijn en een achttraps automatische transmissie. De eHybrid Elegance heeft een V6 benzinemotor en een elektromotor tot een systeemvermogen van 280 kW/381 pk. De R eHybrid heeft eveneens een plug-in hybride aandrijflijn, maar in dit geval met een systeemvermogen van liefst 340 kW/462 pk en een maximumkoppel van 700 Nm.

Prijzen zijn nog niet bekend bij ons, maar reken op een stevige prijs passend bij een dergelijke grote premium SUV.