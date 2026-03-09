Deze Bentayga is de perfecte SUV voor de luie Bentley-klant

Met een bijzonder gekozen naam.

Personalisatie staat tegenwoordig hoog in het vaandel van veel premium automerken. Je moet een nieuwe auto dermate naar jouw eigen smaak kunnen samenstellen. Maar wat als je daar nou helemaal geen zin in hebt? Je vertrouwt de makers er wel op dat ze een lekkere kleur kiezen met een mooi interieur. Speciaal voor deze luie klant die zegt ‘doe maar een Bentaygaatje’ heeft Bentley de Bentayga Artenara Edition.

Volgens het persbericht viert deze versie de topkenmerken van het Bentayga-design. Je hoeft als klant alleen maar een keuze te maken uit acht carrosseriekleuren (Beluga, Granite, Pale Brodgar, Glacier White, Sequin Blue, Dark Sapphire, Verdant en Havana) die vastzitten aan bepaalde interieurindelingen.

Ook mag je nog kiezen uit 22- of 23-inch velgen in het grijs, hoogglans zwart met granieten spaken, of een volledig gepolijste versie. De rest hebben de mensen van Bentley al voor je gedaan. Vooruit, nog één keuze die je mag maken. De Bentayga Artenara Edition is verkrijgbaar met een 4,0-liter V8-motor (550 pk, 770 Nm) in een standaard of verlengde wielbasis, of met een standaard wielbasis en een 3,0-liter V6-hybride (462 pk, 700 Nm).

De naam Artenara zit vast aan Bentayga

Ik wist dit niet, maar kennelijk is de Bentayga vernoemd naar een bergtop genaamd Roque Bentayga op Gran Canaria. Deze piek ligt in het hoogstgelegen dorp van Gran Canaria dat op 1.200 meter hoogte ligt. Je raadt het al: dit dorp heet Artenara.

Heel snel terug naar de auto, want die is bijzonderder dan je misschien denkt. Bentley geeft bij deze speciale uitvoering namelijk standaard een heel stel Mulliner-opties weg. Denk aan de velgen, maar ook de dubbele diamantgrille en driekleurig interieur.

Verder zijn de sierlijsten meegespoten met de carrosseriekleur en vind je Artenara Edition-badges bij de ventilatieopeningen in de zijschermen. Vanbinnen begint het bergthema pas echt. Er is een Roque Bentayga-bergmotief op het dashboard te zien en een soortgelijke vorm is in de stoelen en portieren lasergeperforeerd.

Voor wie het allemaal wel wat duisterder mag is er nog de Blackline-uitvoering. Met dit pakketje voeg je donkere exterieuraccenten, een glanzend zwarte voorbumper en glanzend zwarte achterdiffuser en een dubbele diamantgrille met donkerchromen accenten toe aan het pakket.

Wie zich afvraagt wat de speciale berguitvoering van de Bentayga kost, is af. Voor wie het toch wil weten: het gaat over meerdere tonnen, al bestaan er ook ‘Bentayga’s’ die je al voor 3.000 euro hebt.