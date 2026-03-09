BMW-rijders onschuldig: BMW doet terugroepactie voor niet werkende richtingaanwijzer

Is dit wel nodig aangezien ze die toch niet gebruiken?

Het is een aanhoudende irritatie onder weggebruikers: de BMW-rijder die de richtingaanwijzer nog niet gevonden heeft achter het stuur. Maar het blijkt nu dat deze niet altijd de schuldige is van het minimale gebruik van het pookje achter het stuur. Er is een terugroepactie is geweest voor die vergeten functie. Gezien de combinatie timing van de terugroepactie dachten zelfs wij nog aan vervroegde 1 april grap.

Hoe dan?

Hoewel je de foto boven dit artikel niet helemaal serieus moet nemen, is de reden van deze terugroepactie best serieus en bijzonder. Het geval wil namelijk dat wanneer de bestuurder de richtingaanwijzer gebruikt (in het uitzonderlijke geval dat dit gebeurt) dit een reset inzet.

In de praktijk betekent het dat de berijder niet weet dat er geen visuele waarneming is van de aangegeven richting. Het systeem toont deze namelijk niet doordat het zichzelf reset naar de positie waarin geen richting is aangegeven. Kortom, doet de BMW-rijder een keer netjes z’n richting aan, ziet de rest van de wereld dat niet. Vanzelfsprekend kan dit zorgen voor gevaarlijke situaties.

Welke dan?

Voor de BMW-rijders onder ons, maak je maar geen zorgen. De terugroepactie gaat in dit geval over een motor, namelijk de BMW S1000RR. De desbetreffende tweewieler was in het bezit van een dealer en was nog niet verkocht. BMW kon dus op tijd de richtingaanwijzer vervangen zodat de nieuwe eigenaar de richtingaanwijzer (hopelijk) wél kan gebruiken.

De schuld van Nederlanders?

Het richtingaanwijzer probleem werd gesignaleerd in de BMW-fabriek. Daar merkten ze dat er na de eindtest van de motoren, steeds vaker knipperlichten niet goed werkten. BMW stelde onderzoek in om te zien of er toch motoren door de test zijn gekomen waarvan het knipperlicht niet goed werkte. Dat bleek er gelukkig maar één te zijn.

Opmerkelijk genoeg vond BMW de oorzaak van de falende knipperlichten in een onderdeel dat bij het Nederlandse bedrijf Sensata Technologies Holland B.V. vandaan komt.