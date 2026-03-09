Gekkenwerk: recordbedrag voor Carrera GT verdubbeld in een week tijd

Iemand heeft heel hard gecasht dit weekend.

Als je de autoveilingen een beetje volgt (of Autoblog lees) dan weet je dat de prijzen de laatste tijd enorm in de lift zitten. Maar nu gaat het wel héél hard. Afgelopen weekend is het recordbedrag wat voor een Carrera GT is neergeteld meer dan verdubbeld.

Eind januari schreven we nog over een Carrera GT die voor een recordbedrag van €2,6 miljoen werd geveild. Vorig weekend sneuvelde dit record alweer, toen een exemplaar met 970 kilometer voor €2,8 miljoen werd geveild. We zijn nu een week verder en dit keer is er een Carrera GT afgehamerd op – hou je vast – €5,8 miljoen. Dat is natuurlijk gekkenwerk.

Gulf Blue

Eerlijk is eerlijk: het is wel een heel gaaf en uniek exemplaar. Carrera GT’s die af fabriek in een leuke kleur zijn uitgevoerd zijn namelijk extreem zeldzaam. De eerste eigenaar van deze auto koos voor de Paint to Sample-kleur Gulf Blue. Deze kleur zeer verfrissend tussen alle zilvergrijze exemplaren. Het blauw kleurt ook erg fraai met het interieur, wat uitgevoerd is in Ascott Brown. Ook zit er een matchend bagageset bij in deze kleur.

Op de smaak van de eigenaar valt dus niks aan te merken. Wel op het feit dat hij niet met de auto gereden heeft. Want uiteraard is dit weer een exemplaar met weinig kilometers. Er staat 2.807 mile op de klok, wat neerkomt op 4.517 kilometer.

Terugroepactie

Bij de recente terugroepactie heeft deze auto – net als veel andere Carrera GT’s – een upgrade van het onderstel gekregen en gloednieuwe Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. We vrezen echter dat de nieuwe eigenaar die niet nodig gaat hebben.

Of dit überhaupt een goede investering is moet nog blijken, want deze prijs ligt wel erg ver boven de marktwaarde van een gemiddelde Carrera GT. Maar wie weet komt er tijd dat je denkt: had ik maar een Carrera GT gekocht voor €5,8 miljoen.

Nog meer records

Overigens is de Carrera GT niet de enige die door het dak gaat. Op dezelfde Amelia Auction van Broad Arrow zijn er nog vier records verbroken. De voorganger en opvolger van de Carrera GT deden het ook goed. Een 959 Sport werd afgehamerd op €4,75 miljoen. Een 918 Spyder ging voor €2,57 miljoen, een record voor een 918 zonder Weissach-pakket.

Ook moderne Ferrari’s gaan heel hard. Een Monza SP2 bracht €4,28 miljoen op en een F12tdf €3,61 miljoen. Best wel bizar als je bedenkt dat je een normale F12 voor 250k op de kop kunt tikken.

Foto’s: Broad Arrow Auctions