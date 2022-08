De Kia EV9 gaat uit de kleren

We zagen eerder deze week nog een goed ingepakte EV9, maar Kia deelt nu beelden van een schaars gecamoufleerd exemplaar.

Een Nederlands gezin bestaat gemiddeld uit zo’n 3,7 personen, dus vijf zitplaatsen is meestal ruim voldoende. Toch zijn er nog altijd mensen die meer dan drie kinderen op de wereld hebben gezet. En die hebben heel weinig keus als ze elektrisch willen rijden.

We hebben er stomtoevallig eentje in de Autoblog Garage staan (de Mercedes EQB duurtester), maar elektrische zevenpersoons auto’s zijn heel dun gezaaid. Naast Mercedes heeft momenteel alleen Tesla die. Er is echter goed nieuws voor progressieve huisvaders met veel kinderen: Kia komt binnenkort ook met een elektrische auto voor het hele gezin.

Eerder deze week deelden we al spyshots van de Kia EV9, want daar hebben we het over. Die auto was nog redelijk zwaar gecamoufleerd, maar het duurt niet lang voordat de EV9 wat verder uit de kleren gaat. Kia deelt nu namelijk zelf plaatjes, en daarop zien we een auto die nog maar lichtjes gecamoufleerd is.

We hadden het al geconcludeerd op basis van de spyshots, maar Kia blijft dus heel dicht bij de futuristische EV9 Concept. De velgen zijn een paar maatjes kleiner en de wielkasten wat minder uitgeklopt, maar de neus en de raampartij zijn bijna één op één overgenomen. De achterkant laat Kia nog niet zien, maar dankzij de spyshots weten we dat die ook sterk lijkt op die van de EV9 Concept.

De Kia EV9 is duidelijk herkenbaar als de grote broer van de EV6, maar de auto heeft wel een eigen gezicht. De voor- en achterkant zijn bijvoorbeeld compleet anders. Daar komt natuurlijk bij dat de EV9 een stuk vierkanter is. Totdat de Mercedes EQG arriveert kunnen we gerust spreken van de zeecontainer onder de EV’s.

Over de specificaties zwijgen de Koreanen nog in alle talen. Daarvoor moeten we even afwachten tot begin volgend jaar. Dan zal de Kia EV9 zich volledig bloot geven.