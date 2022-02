Renault komt tóch met een nieuwe Scénic

Maar je raadt het al: het wordt geen MPV.

De MPV is nu echt op sterven na dood. Geloof het of niet, maar BMW en Mercedes zijn de merken die de MPV nog in leven houden. De traditionele MPV-merken (Volkswagen, Renault, Peugeot, Ford, Opel) hebben de MPV allemaal vaarwel gezegd. In ieder geval in Nederland.

Gelukkig zijn er genoeg praktische cross-overs, dus het is niet alsof er geen alternatieven zijn. Cross-overs zijn gewoon de nieuwe MPV’s, zo simpel is het. Bij Peugeot is dit het duidelijkst: ze hebben gewoon de 3008 en 5008 aangehouden, maar omgetoverd tot cross-overs.

Renault gaat nu een vergelijkbare tactiek toepassen. De Renault Scénic en Espace hadden al wat cross-over trekjes, maar dat was blijkbaar niet genoeg. Van het succes dat de Scénic ooit genoot was nog maar bar weinig over. Renault heeft inmiddels zowel de Scénic als de Espace geschrapt.

Toch is de naam Scénic daarmee niet voorgoed verdwenen. AutoExpress heeft van Renault vernomen dat de Scénic een comeback gaat maken. De nieuwe Scénic zal door het leven gaan als Scénic E-Tech Electric. Het wordt dus een volledig elektrische auto.

Uiteraard wordt de Scénic geen MPV, want die koopt geen hond meer. De nieuwe Scénic zal daarom een cross-over zijn. Renault deed eigenlijk een beetje hetzelfde met de nieuwe Mégane E-Tech Electric. Dat is ook niet de Mégane zoals we die kennen, maar een cross-over.

De nieuwe Scénic komt er in principe alleen als vijfzitter. Een nieuwe ‘Grand Scénic’ zit dus niet direct in de pijplijn. Maar zeg nooit nooit. Het zal überhaupt nog wel even duren voordat de nieuwe Scénic arriveert. Naar verwachting zal dit pas in 2024 zijn.

Bron: AutoExpress

Foto: Renault Morphoz Concept