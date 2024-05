Video: Tesla Model 3 mist net de trein

Nee, echt. Hij mist hem net! Deze Tesla mist de trein

FSD, of Full Self Driving. Die heerlijke naam die Tesla bedacht heeft voor de functie waarbij de auto ‘bijna’ zichzelf kan redden op de weg. Die functie waarbij je zelf altijd moet op blijven letten. Al was het maar omdat die Tesla nog niet alle verkeerssituaties altijd juist in schat.

Dat laatste zou hier nu gebeurd zijn. De bestuurder van deze Tesla Model 3 claimt dat hij de auto op deze mistige ochtend (Check de beelden) in FSD had staan. In de video kun je zien dat de auto op het laatste moment naar rechts weet af te buigen voordat hij de trein zou raken. Volgens gebruiker cdotyii op Teslamotorsclub kon hij nog net op tijd het stuur pakken en via een slagboom rechts afslaan.

Nou hebben we hier wel wat gedachten bij. Ten eerste is het natuurlijk de vraag of FSD inderdaad aanstond. Dat zal Tesla vast uit kunnen lezen. Daarnaast is het natuurlijk de vraag of het wel slim is om FSD aan te zetten op een provinciale weg met spoorwegovergangen. Zeker wanneer het mistig is en het zicht dus belemmerd is.

Ervan uitgaan dat FSD maar alles voor je oplost is, sowieso na alle crashvideo’s die we hier hebben langs zien komen, natuurlijk een utopie. Je had beter kunnen weten cdotyii! Vooralsnog lijkt alleen zijn Tesla Model 3 schade te hebben opgelopen door de actie rechtsaf. Leergeld voor bestuurder of voor Tesla? De bestuurder lijkt in ieder geval al druk bezig om een rechtszaak / claim voor te bereiden tegen Tesla. Je verwacht het niet.

Er is overigens een onderzoek uitgevoerd naar Tesla crashes, daar schreven we eerder over.

via: Carscoops