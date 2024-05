Nieuwe Volkswagen Transporter krijgt een vleugje ID. Buzz

De nieuwe Transporter wordt bijna net zo hip als een ID. Buzz, afgaande op deze teaser.

We kennen inmiddels de Volkswagen ID. Buzz, de nieuwe Multivan en de nieuwe California, maar het wachten is nog steeds op de nieuwe Transporter. Die komt op een ander platform te staan, namelijk dat van de Ford Transit.

In de aanloop naar de onthulling gooit Volkswagen er nog maar eens een teaser tegenaan. Die geeft een aardig idee wat we qua design kunnen verwachten. Ondanks de Transit-roots lijkt de T7 toch duidelijk de lijn voort te zetten van de vorige Transporters.

Interessant is dat de nieuwe Transporter ook een vleugje ID. Buzz meekrijgt. In de lijnen op de voorkant zijn duidelijk overeenkomsten te zien met de ID. Buzz. Dat gold ook al voor de Multivan. Dit doet Volkswagen bewust, om al hun busjes één familiegezicht te geven. De velgen (19 inch) lijken overigens ook veel op die van de ID. Buzz.

De T7 belooft dus een vlotte verschijning te worden. Bedrijfswagens beginnen steeds meer een uitgesproken design te krijgen en Volkswagen doet daar vrolijk aan mee. Waarschijnlijk is de T7 ook weer in two-tone te krijgen, net als de T6.1. Daarmee wordt het helemaal een hip busje.

We konden eerder al wat specificaties delen, maar die zullen we nog even herhalen. De nieuwe Transporter is vol te laden tot 1.330 kg en mag 2.800 trekken. Met de standaard wielbasis heb je tot 5,8 kubieke meter aan laadruimte.

Gaat de Transporter nu bijna onthuld worden? Nee, het duurt allemaal heel lang, ondanks het feit dat Ford al een groot deel van het werk heeft gedaan. De marktintroductie is pas in het eerste kwartaal van 2025. Toch kunnen we al wel iets over de prijs zeggen: de T7 is bij onze Oosterburen alvast te bestellen, vanaf €36.780.