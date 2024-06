Video: scooter laat Den Haag zien aan politie

Achtervolging van een motor/scooter door Den Haag. En je vraagt je toch af of we niet stiekem toe moeten naar een paar bullbars op die politie-BMW, klein tikkie en dan de veegploeg er op af sturen.

Of is dat zielig voor de familie van deze sneuneus? Maar ja, die familie is mede-verantwoordelijk voor het vertoonde gedrag van deze persoon die net als Max Verstappen, elke IVA-student en YouTuber alle kansen van de wereld heeft gehad om er iets van te maken. Dan is het wel heel zuur dat je als overheid kunt aanschouwen dat er dit is gebeurd met al die jaren van onvoorwaardelijke staatsteun, al dan niet in penitentiaire inrichting of een clubhuis dat Job Cohen voor ze gaat bouwen.

De uiteindelijk score:

Artikel 5A WVW (rijden als een idioot) Rijden zonder rijbewijs Rijden zonder verzekering Rijden tijdens WOK Rijden met valse kentekenplaat Heling van diezelfde kentekenplaat

Niet om lullig te doen, maar als je al zoveel basics mist, kun je dan niet beter een fiets pakken? Enfin, na het uitzitten van de straf lijkt een carrière als pizzabezorger een uitgelezen kans om je brugklas-mentor trots te maken.