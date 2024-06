FIOD doet inval, neemt stervensdure Lamborghini mee

We zeggen stervensdure Lamborghini omdat peperduur de lading niet dekt. De FIOD doet weer een lekkere inval.

Ze zijn weer druk bezig bij de FIOD. Dat is de organisatie die de mensen en bedrijven onderzoekt die zich op grote schaal niet aan de belastingregels houden. De Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (daar staat de afkorting voor) heeft net als wij een voorliefde voor hele dikke supercars.

Gisteren was het weer zover. De FIOD was ditmaal actief in het altijd pittoreske Didam, Idyllisch gelegen tussen De Nevelhorst en het Gat van Roelofs onder de rook van Greffelkamp. Autoliefhebbers kennen de plaats als de laatste Nederlandse afslag voordat je bij Elten-Beek ultieme vrijheid kan ervaren op de A3 richting Oberhausen.

FIOD doet inval

Maar in Didam deed de FIOD dus een inval bij een – eerlijk is eerlijk – heel erg mooi huis. Tja, in veel gevallen hebben we de FIOD niet zien binnenvallen bij een dertien-onder-één-kap in een Vinexwijk in Amersfoort Schothorst. En de Dijksestraat (waar de inval werd georganiseerd) ziet er ook keurig uit. Geen tuig in hoodies op scooters die vluchten voor poltiegenten. Neuh, het toch is veel gedistingeerder.

Het zijn dan ook niet de minste auto’s die in beslag werden genomen. Denk bijvoorbeeld aan een grijze Mercedes-AMG S63 4Matic+ van de W223-generatie. Ook een zwarte Lamborghini Urus werd geconfisqueerd. De technisch identieke Audi RS-Q8 (een witte) mocht ook mee, evenals een motor. Het lijkt een Harley-Davidson te zijn, hadden we maar een motormuis op de redactie die het voor ons kan bevestigen dan wel ontkennen.

Corruptie-onderzoek

De kroon op het werk van de bergingschauffeur moet wel de Lambroghini Huracán geweest zijn. Nu is het niet zo vreemd dat er een Italiaanse auto op een bergingswagen staat, maar het unieke was: in dit zeldzame geval deed de auto het gewoon!

De exacte toedracht is nog niet helemaal bekend. Volgens het Nederlands Dagblad gaat het om een onderzoek naar corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Het ND meldt tevens dat de FIOD bij het Van der Valk-hotel De Gouden Leeuw is langs geweest.

Er schijnt iets aan de hand te zijn met corruptie met de opvang van asielzoekers. Van der Valk ZELF is geen onderdeel van het onderzoek (ze werken wel graag mee), maar het gaat om de onregelmatigheden rond de verhuur van de kamers. Volgens een factuurtje (dat we hebben kunnen inzien) staat er nog bedragje 179.900 euro open.

Fotocredits: Persbureau Heitink

Via: Omroep Gelderland