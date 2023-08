Apple gaat van je voorruit een scherm maken

Apple doet waar het goed in is en gaat van je voorruit een scherm maken.

Ik ervaar autorijden als een moment van rust. Ik kijk NIET op mijn telefoonscherm als ik onderweg ben. Nee, nooit. Het is dus een van de weinige momenten op de dag dat je niet continue naar een scherm staart. En dat kan natuurlijk niet en Apple heeft de ambitie om dit ‘probleem’ te verhelpen.

Apple transformeert je voorruit in een scherm

Hoe dan? Nou gewoon de gehele voorruit te vervangen voor een scherm. Hoppa, probleem opgelost. Appeltje eitje! Het bedrijf heeft namelijk een patent aangevraagd bij de U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) om autovoorruiten te gebruiken als augmented reality-displays, opgemerkt door The Drive. Ambitieus idee, maar lastig (en waarschijnlijk knetterduur) om te realiseren én om te reparen. Apple wilde eerst een auto maken, maar die is er nog steeds niet. Misschien wordt dit het alternatief.

Natuurlijk hebben we al jaren relevante informatie op onze voorruit geprojecteerd. Denk aan head-up displays. Maar dit wordt anders, Apple is van plan om virtuele, geprojecteerde beelden over elementen van de echte wereld heen te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een pijl op je voorruit ,verwerkt in de echte wereld om aan te geven waar je heen moet.

Dat is vrij eenvoudig te doen, ware het niet dat een voorruit groot is. Een ander probleem is dat bestuurders en/of passagiers van ongelijke hoogtes projecties op verschillende plekken zullen zien. Een hobbel op de weg dat Apple nog moet oplossen.

Patent

Door het indienen van het patent laat het Amerikaanse bedrijf zien dat het serieus is. Maar, Apple dient wel vaker een patent in. Dit zegt niet dat het ooit werkelijkheid zal worden. Soms lijkt het alsof bedrijven voor de zekerheid maar een patentje indienen, zodat de concurrent er niet mee vandoor kan gaan.

Patent Apple via USPTO

Toch is het interessant. Het zou een volgende stap kunnen zijn in de digitalisering van de auto. Als het bedrijf het voor elkaar kan krijgen, dan zou dit zeer indrukwekkend zijn. Voor nu is het toekomstmuziek. En misschien een liedje dat nooit uitgebracht zal worden.