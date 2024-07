McLaren gaat auto met motor voorin bouwen (huh?)

Een McLaren met de motor voorin. Dat is wel bijzonder.

McLaren timmert lekker aan de weg sinds 2011. De MP4-12C was een compleet nieuw hoofdstuk dat ze zeker geen windeieren heeft gelegd. Sterker nog, in tijden dat het dramatisch ging met het Formule 1-team, draaide de fabriek in Woking namelijk op volle toeren.

In de afgelopen jaren heeft McLaren enorm veel modellen op de markt gebracht. Echt serieus veel. In de basis zijn ze bijna allemaal min of meer gelijk. Daarmee bedoelen we dat McLarens zijn voorzien van een carbon ’tub’ waar vervolgens een V8 aan gekoppeld is en de transmissie is een automaat met dubbele koppeling. Natuurlijk, er zijn er wel wat afwijkingen, zoals de hybride aanrijflijn van de P1 of de zescilinder in de Artura.

McLaren motor voorin

Maar in principe zijn het allemaal supercars met middenmotor. Daarom dat wij ons kapot schrokken van het bericht dt McLaren een auto met de motor voorin gaat bouwen. Onze collega’s van Carbuzz zijn daar achter gekomen.

Het gaat namelijk om – uiteraard – een compleet nieuw model waarbij er een paar dingen bijzonder zijn. Carbuzz kwam erachter dat McLaren enkele patenten heeft aangevraagd. Eentje is voor een platform waarbij het mogelijk is te schakelen tussen een elektromotor, benzinemotor of allebei. Het betreft een multi-passagiers voertuig, dus je kan er met meer dan 3 personen inzitten, wat erg bijzonder is voor een McLaren.

Praktische Macca

De auto in kwestie zal een praktische McLaren zijn. We zeggen bewust praktische McLaren en bewust niet ‘SUV’. Niet dat dat niet mogelijk kan zijn, maar het schijnt dat het een praktische doch sportieve auto met de kenmerken van een McLaren moet blijven.

Een raszuivere SUV lijkt dan niet echt te passen bij dat idee. Sinds Lotus (Eletre) en Ferrari (Purosangue) nu ook al praktische crossovers maken (en daar succesvol mee zijn), lijkt het ons niets dan logisch dat een McLaren met de motor voorin eraan gaat komen. De auto staat op de planning voor 2028.

