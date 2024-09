Mercedes overweegt hun lelijkste model(len) te schrappen

Wij zeggen: doen!

Mercedes had een aantal jaar geleden misschien wel het meest omvangrijke modellengamma wat een merk ooit gehad heeft. Ieder denkbaar segment was opgevuld. Nu is Mercedes toch de bezem door hun gamma aan het halen. Onder meer de SLC, CLS en de S-Klasse Coupé zijn ons al ontvallen. Dat waren nu juist de mooiste modellen.

We hebben nu echter goed nieuws: Mercedes gaat ook lelijke modellen schrappen. Dat overwegen ze in ieder geval. Het Duitse Handelsblatt heeft van insiders vernomen dat de SUV-coupés van Mercedes op de nominatie staan om geschrapt te worden.

Dat kunnen we alleen maar toejuichten, want als er één carrosserievorm overbodig is dan is het wel de SUV-coupé. Je hebt een SUV die minder mooi én minder praktisch is. Helaas was de BMW X6 een daverend succes en kon Mercedes dus niet achterblijven.

Momenteel heeft Mercedes de GLC Coupé en de GLE Coupé in de aanbieding. Mercedes is er nog niet helemaal uit wat ze daarmee gaan doen. Er gaan stemmen op om deze auto’s geen opvolger te geven. Er wordt echter ook overwogen om de auto’s te combineren in één model, zoals ook de C- en E-Klasse Coupé zijn samengesmolten tot de CLE.

Op basis van de EQE en EQS SUV zijn in ieder geval geen coupévarianten verschenen, dus dat is alvast een goed teken. Volgend jaar verschijnt ook een nieuwe elektrische GLC die er evenmin als coupé lijkt te komen. Hopelijk is dit het begin van het einde voor de SUV-coupé.

Bron: Handelsblatt