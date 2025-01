F1 Grand Prix Zandvoort levert organisatoren miljoenen op

Prins Bernhard cum suis lopen episch binnen, want de F1 Grand Prix in Zandvoort levert jaarlijks miljoenen op.

En dan toch opeens geschiedde het mirakel. Na decennia van wachten, speculeren, hopen en vooral ook veel wanhopen, stond er enkele jaren geleden opeens weer een F1 race in Nederland op de kalender. En dat in het land waar de auto en autofan meestal gepest wordt. Torenhoge BPM, geluidsdagen en het bestaan van Jesse Klaver hadden ons murw geslagen. Maar nu glimmerde een fonkeltje hoop dat brullende motoren en mannelijkheid er toch nog mag zijn in Nederland zonder direct als ’toxisch’ betiteld te worden door chronisch verzuurde ellendelingen (m/v/i). Er was nog een bastion over! They can take our lives but they will never take our freedom!!1!

Houdbaarheidsdatum

Helaas. Zoals we sinds afgelopen jaar weten, is het een genoegen met een houdbaarheidsdatum. De organisatoren vinden de risico’s te groot en de druk te hoog. Onze held Max leidt natuurlijk het verzet tegen de liefdevolle castratie. Maar stel nu dat hij minder succesvol wordt of misschien zelfs stopt met de F1. Komen er dan ook nog drommen mensen naar de duinen? Of legt de massa zich dan neer bij het feit dat dit het laatste ‘hoera’ was om vervolgens naar een beter oord te vluchten? Kennelijk had de organisatie van de Dutch GP er de zenuwen niet meer voor.

8 miljoen winst

Toch is dat misschien wel een beetje pessimistisch ingeschat van Prins Bernhard en de zijnen. RTL Nieuws bericht namelijk dat de organisatoren van The Dutch Grand Prix jaarlijks zo’n 8 miljoen opstrijken, of 6 miljoen na belasting. De omzet is ongeveer 83 miljoen, de kosten 75 miljoen.

Opbrengst

De opbrengst wordt vooral gerealiseerd door kaartverkoop (38 miljoen), hospitality (35 miljoen), horeca en de camping (samen 8 miljoen). Hospitality is eigenlijk ook kaartverkoop, alleen dan aan bedrijven. Zij laten hun werknemers en relaties zichzelf laven aan eten en alcohol met de race als vermaak op de achtergrond. Wij hoorden daar ook ooit bij totdat collega @rubenpriest iets negatiefs schreef over het merk waardoor we uitgenodigd werden. Zo werken die dingen.

Kosten

De kosten bestaan uit verkoopkosten (11 miljoen), algemene organisatiekosten (32 miljoen), organisatiekosten van de race zelf (21 miljoen) en de kosten voor de horeca en de camping (samen 5 miljoen). Daarnaast is er nog een post ‘overige kosten’ (5 miljoen). Vermoedelijk voor betalingen aan lokale politici en dergelijke, je kent het wel.

Geen vertrouwen in de toekomst?

Op zich is het dus allemaal wel te doen. Maar men mot natuurlijk nadenken over de marge. Deze circa tien procent marge, zou zomaar om kunnen draaien in een verlies als de tent opeens niet volledig uitverkocht zou worden. Kennelijk heeft Prins Bernhard zijn doel bereikt en droom geleefd. Met al die partijen die de race willen cancellen in Nederland, moet je dan wellicht stoppen als je nog voor staat. Aan de andere kant; als de Prins het circuit wil blijven onderhouden, zal er geld binnen moeten stromen. En er is realistisch gezien geen andere raceklasse, die hetzelfde potentieel heeft.

