Epische barnfind gaat onder de hamer

Dat zie je goed: drie (!) Lamborghini Miura’s. En dat is nog lang niet alles.

In een oude schuur een vergeten autocollectie tegenkomen, het spreekt enorm tot de verbeelding. Daarom wordt de term ‘barnfind’ tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Er is nu echter een barnfind boven water gekomen die ook echt een barnfind is. En wat voor eentje.

RM Sotheby’s is op een barnfind gestuit die we niet anders kunnen omschrijven dan episch. Ergens in een buitenwijk van Los Angeles stond een waanzinnige autocollectie te verstoffen. Deze auto’s gaan nu eindelijk weer de liefde krijgen die ze verdienen.

Er is nog geen volledige lijst van alle auto’s, maar we zullen een aantal hoogtepunten met jullie doornemen. Zo bevat de collectie minstens twee 300 SL’s. We zien sowieso een Gullwing en een Roadster. Met name de Gullwing is bijzonder, want dit is een van de 29 exemplaren met een ‘Alloy’ koetswerk.

Dit is niet eens de meest bijzondere Mercedes uit de collectie, want deze bevat ook een 500 K ‘Caracciola’ Special Coupe uit 1935. Dit is een one-off, gebouwd voor de legendarische coureur Rudolf Caracciola. Eveneens uniek is de Iso Grifo A3/L Spider. Dit prototype is de enige Spider die Iso Grifo gebouwd heeft.

We spotten ook meerdere Porsche 356’s, waaronder een gewilde ’twin grille’ Roadster uit 1961. In het persbericht van RM Sotheby’s worden ze niet eens genoemd, maar in een hoekje zien we ook maar liefst drie Lamborghini Miura’s staan. Dit is dus een hele serieuze collectie.

Jullie zijn ongetwijfeld benieuwd wie al deze auto’s heeft verzameld. Dat was een zekere Rudi Klein, een Duitser die naar de VS emigreerde. Hij begon als slager, maar startte in 1967 een sloperij. Door de jaren heen wist hij een hele bijzondere collectie auto’s bij elkaar te verzamelen. Gezien zijn bedrijf waren deze auto’s waarschijnlijk al niet in topstaat.

Klein kwam in 2001 te overlijden en sindsdien is er niet meer naar de auto’s omgekeken. Tot nu dus, want RM Sotheby’s gaat deze collectie veilen. Dat zal in oktober geboren. Tegen die tijd zullen we dus ook een beter beeld krijgen van alle verloren gewaande pareltjes die deze collectie bevat.