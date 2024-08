Tesla’s rijden door rood na nieuwe update

Het blijft opletten met Full Self Driving…

Een aantal jaar geleden leek het erop dat auto’s in no-time volledig autonoom zouden rijden. Het blijkt echter toch allemaal niet zo makkelijk te zijn. Het is nog altijd zaak om heel goed op te letten, ook al heb je een Tesla met Full Self Driving. Of misschien moet je dan juist extra goed opletten.

Uiteraard wordt dit systeem continu verder ontwikkeld, maar de nieuwste update blijkt niet op alle punten een verbetering. Er zijn namelijk klachten dat de Tesla met de nieuwste update van Full Self Driving (12.5.1.3 om precies te zijn) af en toe een klein foutje maakt: door rood rijden.

Op Reddit werd dit probleem aangekaart door een Tesla-rijder, wiens auto al vier keer een rood licht had genegeerd. Hij bleek niet de enige te zijn met dit issue: meerdere gebruikers melden dat ze hetzelfde hebben meegemaakt.

Het is niet duidelijk hoe grootschalig dit issue is, maar dit is wel een gevalletje: iedere keer is er eentje teveel. Gelukkig beseffen de bestuurders (in ieder geval die op Reddit) wel dat ze met experimentele technologie rondrijden. Ze konden dus nog tijdig ingrijpen en er zijn voor zover bekend nog geen ongelukken gebeurd door deze bug.

