Video: twee Lamborghini’s snoeihard gecrasht na straatrace

Dat ging even goed mis in Denver, Colorado vannacht. Twee Lamborghini’s deden een straatrace en eindigden beide volledig in de kreukels.

Het nadeel van een hulpverlener zijn is dat je soms ook hulp moet verlenen aan mensen die er echt om vragen. Als jij het nodig vindt om op de openbare weg te gaan racen met twee Lamborghini’s, dan vraag je om problemen. Die problemen ondervonden twee Lambo-bestuurders in Denver vannacht. Twee Lamborghini’s deden een straatrace en crashten vervolgens snoeihard. Daarbij zijn beide Lambo’s zo goed als verwoest: van de paarse zien we nog net dat het een Huracán is maar de zwarte is zo goed als onherkenbaar. Zoals te zien op de video hebben de Lambo-racers ook de avonden verpest van meerdere onschuldige verkeersdeelnemers.

Op Reddit, waar de video gedeeld werd, zorgen de reacties voor meer context. Ook getuigen melden zich. Daardoor weten we dat niemand is overleden en zelfs van ernstig letsel geen sprake is. Volgens die getuigen verloor de bestuurder van de zwarte Lamborghini de macht over het stuur en nam de paarse Huracán mee. De twee vlogen ongecontroleerd over de weg en kwamen tot stilstand voor een brandweerkazerne. Geluk bij een ongeluk: de paarse Huracán vatte vlam, maar werd binnen 90 seconden geblust. Het tweetal is bekend in Denver, voor de verkeerde redenen. Meerdere mensen melden dat ze het Lambo-duo kennen vanwege het feit dat ze meer geld dan verstand hebben. Dit soort race-praktijken teisteren Denver al een tijdje en het was wachten tot het gruwelijk mis ging. Daar hoeft in ieder geval niet meer op gewacht te worden.