Audi R8 (Type 4S): álle versies op een rij!

Audi zegt met de R8 GT gedag tegen hun supercar met V10. Hoog tijd dus om ook eens alle versies van de tweede generatie te belichten.

Afgelopen week onthulde Audi de R8 GT en dat is een bitterzoet momentje. Om meerdere redenen, daarover zo meer, maar voornamelijk omdat dit zowel de ultieme als de laatste R8 is. In ieder geval voor de supercar met Lambo-genen van Audi met zijn atmosferische V10. Goed, Audi zal niet de laatste zijn die over een jaar nog één keer een gek kleurtje op de GT spuit en dan is dat de laatste, maar toch. Het einde nadert.

Alle versies van de Audi R8 (Type 4S) op een rij

Tijd dus voor een ode aan de R8 door alle versies nog eens bij langs te lopen. We slaan de eerste generatie (Type 42) even over omdat collega @machielvdd die al eens op een rijtje heeft gezet. Ook kijken we net als die eerste editie even puur naar de versies met kenteken en slaan we de R8 LMS, GT3, GT2 en GT4 even over. Hebben we ze toch even benoemd.

Audi R8 (Type 4S) – 2015

In 2015 werd de tweede generatie Audi R8 voor het eerst voorgesteld. Op meerdere manieren was het geen schok. De auto leek erg op zijn voorganger, ware het niet dat ‘ie wat scherper getekend is. De motor is dezelfde 5.2 liter V10 als zijn voorganger, met het verschil dat de V8 verviel. Deze V10 levert in de reguliere R8 540 pk en drijft alle vier de wielen aan. Maar ook die aandrijflijn was niet perse een schok, want deze zagen we in 2014 al in zustermodel Lamborghini Huracán.

Een bijzonderheid die we toch even willen benoemen in de nieuwe R8: het interieur is misschien wel één van de beste interieurs voor een supercar ever ooit. Heerlijk simpel en met als highlight het ontbreken van een infotainmentscherm: het MMI van Audi is perfect geïntegreerd in het scherm dat dient als tellerbak. De eerste versie van Virtual Cockpit, al was het in de R8 het enige scherm dat je kreeg. De aircobediening met mini-schermpjes in de knoppen blijft eveneens briljant.

Audi R8 V10 Plus – 2015

Audi pakte tijdens de onthulling flink uit voor de R8. Ook de V10 Plus werd direct onthuld. Deze topversie van de Audi R8 pakt de basis en voegt er 70 pk aan toe, waarmee de auto gelijk valt met de Huracán LP610. De V10 Plus is te herkennen aan een ietwat subtiele koolstofvezel achterspoiler.

Audi R8 e-tron – 2015

Ook onthulde Audi de auto die volgens hen in 2015 al hun redding was. De Audi R8 e-tron moest de V10-versie evenaren als EV. Dat lukte in 2015 nog niet zo. De auto leverde ‘slechts’ 460 pk en door het extra gewicht was de V10 gewoon een heel stuk sneller. Toch was het best een serieuze EV en voor de milde sportwagen-fanaat best een optie. Tenminste, dan moet ‘ie wel op die manier geprijsd worden. Dat gebeurde niet: de R8 e-tron moest een miljoen euro gaan kosten, terwijl in sommige markten de R8 niet eens zo ver boven de ton uitkwam. Dan is de keuze snel (niet) gemaakt.

Audi R8 V10 Plus “Selection 24h” – 2016

De eerste speciale editie van de tweede generatie Audi R8 liet niet lang op zich wachten. De auto viert dat de R8 in zijn debuutjaar de 24 uur van de Nürburgring gelijk op zijn naam mocht schrijven. Er kwamen, verrassing, 24 stuks van. Deze zijn te herkennen aan een rode accentstreep in de bumpers en sideblade en de tekst ‘Selection 24h’ op de sideblade. Technisch is het gewoon een R8 V10 Plus.

Audi R8 “Star of Lucis” – 2016

Deze heeft wellicht even wat uitleg nodig. De pikzwarte Audi R8 “Star of Lucis” is een samenwerking tussen Audi en de lui achter de Final Fantasy-videogameserie. Het betekent dat de onderdelen die normaal koolstofvezel zijn, een bijzonder motiefje krijgen in de stijl van die game. Vooral opvallend zijn de wielen, die bijna een kunstwerk op zich zijn. Er is maar ééntje gebouwd en verkocht, in Japan.

Audi R8 Spyder – 2016

Audi kwam in 2016 ook voor het eerst met een dakloze R8. De Spyder volgt precies het recept van de Coupe, maar dan met een stoffen klapdak. Een fraaie cabrio waarin je die brullende V10 nog beter hoort. Ook de Spyder als basismodel kreeg 540 pk mee.

Audi R8 Exclusive Edition – 2017

De VS liet even op zich wachten qua goedkeuring voor de Audi R8. De tweede generatie werd daar pas in 2017 geleverd. Om dat te vieren kwam Audi direct met de Exclusive Edition voor de VS op de proppen. Er kwamen 25 exemplaren. Allemaal in Quantum Grey met oranje accenten in het interieur en op de sideblades.

Audi R8 Spyder V10 Plus – 2017

De niet geheel verrassende dakloze topper van de R8 kwam ook nog. De R8 Spyder V10 Plus levert 610 pk in plaats van 540 en is dus de snelste dakloze R8 van het moment in 2017. Audi liet de koolstofvezel vleugel achterwege ten faveure van een nog subtielere carbon lipspoiler.

Audi R8 “Edition Audi Sport” – 2017

De Audi R8 voor als je wél wil vieren dat Audi nog steeds racet, maar het niet perse op één prestatie wil vastpinnen. Geheel in de stijl van de R8 GT4 wemelt het van de rode accenten op deze speciale R8: rode sideblades, remklauwen, spiegels en stoelen. Verkrijgbaar als V10 en V10 Plus maar je moest er snel bij zijn: Audi bouwde er 200.

Audi R8 Rear Wheel Series – 2017

De allereerste Audi sinds lange tijd waar de voorwielen niet meedoen met de aandrijving. Audi dacht in 2017 met de R8 RWS een gloednieuw label te starten. Dat werd niks, het bleef bij deze R8. Initieel in beperkte oplage gebouwd, gewoon om eens te kijken of zo’n achterwielaangedreven R8 kan werken. De RWS kwam alleen in combinatie met de 540 pk sterke V10.

Audi R8 Spyder RWS – 2018

Het kan prima werken, dus bood Audi de R8 RWS ook aan als Spyder. Zelfde specs, zelfde achterwielaandrijving, maar dan dakloos. Zo simpel kan het zijn. Ook dit was officieel nog een probeerseltje, maar zoals gezegd een werkend probeerseltje. Daarover later meer.

Audi R8 met Performance Parts/Competition – 2018

Een auto die we officieel niet moeten zien als speciale ‘versie’, omdat het eigenlijk OEM-accessoires zijn voor bestaande R8’en. We willen hem toch even benoemen, omdat er gelijk iets opvalt. Dit is gewoon precies de onderdelen die Audi op de R8 facelift heeft geplakt om de R8 GT te bouwen. Oké, er is veel meer aan de hand, maar dat zorgt er toch voor dat ondergetekende de impact van de R8 GT iets kleiner vindt dan gehoopt. Desalniettemin kon je dus al een soort R8 GT hebben in 2018. In Europa heette de set “Performance Parts”, in de VS kon je de R8 met Competition Pack bestellen.

Audi R8 – 2019

Audi introduceerde voor 2019 de vernieuwde R8. Een grondige facelift voor het model. Highlights zijn de hertekende bumpers, waardoor er iets van de subtiliteit verloren gaat. Vooral voor de basisversie was deze goed nieuws, want de 5.2 V10 levert nu op zijn minst 570 pk voor de R8 quattro. De topversie kreeg een kleinere upgrade naar 620 pk en heet nu R8 Performance quattro.

Audi R8 Spyder – 2019

Hetzelfde geldt voor de Audi R8 Spyder. Basisversie met 570 pk, topversie met 620 pk, zelfde uiterlijke wijzigingen.

Audi R8 “Decennium Edition” – 2019

Audi viert in 2019 een decennium. Een decennium wat, vraag je je dan gelijk af. De R8 stamt immers uit 2007, wat in 2019 12 jaar geleden was. Nee, een decennium V10-aangedreven R8 sinds 2009 werd gevierd. De Audi R8 Decennium is te herkennen aan matzwarte lak en bronskleurige velgen. Er werden slechts 222 exemplaren van de Decennium gebouwd.

Audi R8 RWD – 2019

We zeiden al dat de achterwielaangedreven Audi R8 een goed gelukt probeerseltje was. Vanaf de facelift werd de Audi R8, nu gewoon ‘RWD’ geheten, opgenomen in het basisgamma. Dat is goed nieuws, want daarmee is dit de nieuwe instapper van de reeks. De basisversie levert ‘slechts’ 540 pk zoals de vorige RWS, maar de R8 RWD komt ook als Performance. Dan krijg je, net als de reguliere quattro, 570 pk op de achterwielen.

Audi R8 Spyder RWD – 2019

We gaan wederom niemand verrassen als we zeggen dat je al deze lol ook dakloos kunt verkrijgen met de vernieuwde R8 Spyder met achterwielaandrijving. Dat maakt hem verder niet minder leuk, natuurlijk. Het R8-gamma is nu aardig flink. Als je de gelimiteerde speciaaltjes niet meerekent kun je kiezen uit acht versies: R8 RWD, R8 Performance RWD, R8 quattro, R8 Performance quattro en alle vier als Spyder.

Audi R8 “Green Hell” – 2020

Anno 2020 is het al vijf keer gebeurd dat een Audi R8 LMS de 24 uur van de Nürburgring wint. Dat vraagt om wederom een speciaaltje om dat te vieren. Dat werd de Green Hell in 2020. De auto wordt gekenmerkt door de kleur Tiomangroen met een aantal stickers die je ook vindt op de R8 LMS. Een ietwat vloekende combinatie is de groene lak met rode accenten in de velgen. Van de Green Hell worden maar 50 exemplaren gebouwd en het zijn allemaal de 620 pk sterke Performance quattro.

Audi R8 “Panther Edition” – 2020

In de VS kwam deze speciale Audi R8 “Panther Edition” op de markt. Die is nog zeldzamer dan de Green Hell: 30 stuks. Deze editie is juist gebaseerd op de Audi R8 RWD en is gespoten in de toepasselijke kleur Panther Black Crystal. Een bijzondere diepzwarte lak die onder bepaald licht een paarse gloed heeft: erg fraai. Wel met dezelfde rode wielen als de Green Hell: minder fraai.

Audi R8 V10 GT RWD – 2022

En dan de laatste, al moet blijken of het de laatste is. Audi pakt met de R8 GT nog één keer flink uit. De auto is een vervolg op de ‘circuitversie’ van de Audi R8 Type 42 die ook GT heette. Zoals gezegd zijn de ‘Performance Parts’ gewoon dezelfde spoilers, splitters, canards en wielen die je al sinds 2018 kunt krijgen, maar de R8 GT is meer dan dat. Ten eerste is het de krachtigste R8 met RWD: 612 pk! De auto is lichter dan de reguliere Coupe en de versnellingsbak is herzien voor optimale circuitprestaties. Met de Torque Rear Mode kun je instellen hoe veel slip je in de achterbanden wil krijgen voor de betere drifts. De R8 GT wordt net als zijn voorganger in een oplage van 333 stuks gebouwd, maar verwacht dit keer geen Spyder.

