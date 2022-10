Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Japan 2022

Voor wie gaat de zon op, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan in 2022?

Voor het eerst sinds 2019 kunnen de gekke hoedjes en andersoortige prullaria weer uit de kast getrokken worden. Er staat namelijk weer een Grand Prix van Japan op de rol! Ooit leek het erop alsof het circuit van Fuji de Japanse race zou stelen van Suzuka. Maar inmiddels is het legendarische circuit van de hand van Hans Hugenholtz weer de vaste plaats van handeling. Dat is mooi, want hoewel het circuit in Fuji niet de aller saaiste baan is, blijft Suzuka toch van een andere orde. De meeste coureurs vinden het een van de gaafste zo niet het gaafste circuit van de kalender.

Voor Max Verstappen heeft Suzuka ook een speciale betekenis. In 2014 alweer maakte Max hier zijn eerste F1 meters tijdens een F1 weekend. Destijds kwam hij voor Toro Rosso in actie tijdens een vrije training. Dit weekend zou onze held potentieel kampioen kunnen worden. Het zou de twaalfde keer zijn dat een coureur tot F1 kampioen wordt gekroond in Japan. Ook Honda, dat stiekem natuurlijk nog altijd de motoren levert voor Red Bull, zou dat wel prettig vinden.

VER moet dan echter wel goed presteren. Als hij wint én de snelste ronde pakt is het sowieso gebeurd. Zo niet is hij afhankelijk van wat Leclerc en Perez presteren. Enfin, eerst maar de kwalificatie bekijken.

Q1

Nyck de Vries’ nieuwe teammaat Yuki Tsunoda, is de eerste op de baan. De Japanner gaat voor eigen publiek dus ook naar P1. Maar dat duurt niet heel lang. Perez zet een aardig rondje neer en Verstappen gaat er nog een keer vier tienden onderdoor. Ferrari lijkt er echter toch ook weer bij te zitten, in ieder geval over één ronde. Sainz gaat naar P2, Leclerc naar P3. De verrassing heet Alonso, die in Singapore ook al zo rap onderweg was. Hij plaatst de Alpine voor Perez op P4.

Aan het eind van de sessie moet Vettel zich andermaal veilig vechten. Ook Zhou en Magnussen staan naast de twee auto’s van Williams in de gevarenzone. Vettel slaagt er dit keer in zich naar boven te knokken. Dat gaat echter ten koste van teammaat Stroll. De twee Canadese betaalrijders vullen morgen weer de laatste rij op de grid. Omdat Zhou zich ook verbetert, moet ook Norris zich nog even verbeteren. Dat lukt de jonge Brit gelukkig voor hem echter ook.

Kind van de rekening is Pierre Gasly, de kersverse aanwinst van Alpine. Albon verbetert zich nog naar P16, maar blijft daarmee dus toch hangen in Q1. Tsunoda en Schumacher doen het net als Vettel goed in vergelijking van hun teammaten. Zij mogen door naar Q2.

De afvallers: Albon – Gasly – Magnussen – Stroll – Latifi

Q2

Ferrari en Red Bull vangen de sessie aan op gebruikte softs. Het is de 2022 variant van wat voorheen Q2 trotseren op een set mediums was om een nieuwe set softs te sparen voor Q3. Verstappen lijkt andermaal de snelste met ongeveer een tiende voorsprong op de Ferrari’s. Opvallend is dat Ricciardo eindelijk zijn broer uit de auto heeft verjaagd en direct aardige tijden op de klokken zet. Werkt de geupdatete McLaren dan opeens heel goed voor de honingdas?

Misschien toch niet. Bij de laatste pogingen gaat namelijk bijna iedereen harder dan voorheen, behalve Ricciardo. Zo tuimelt de Ozzie terug van P5 naar P11. Perez gebruikt een nieuwe set banden om zeker te zijn van Q3 en pakt daarmee P1. Alonso en Ocon zijn verrassend snel met P2 en P4. Verstappen en de Ferrari’s komen echter door op gebruikte softs. Leclerc op P9 heeft daarmee wel een gokje genomen. Naast Ricciardo moeten ook Bottas, Tsunoda, Zhou en Schumacher afhaken.

De afvallers: Ricciardo – Bottas – Tsunoda – Zhou – Schumacher

Q3

En dan weer het grote feest voor pole. Gewoon Max, of toch een Fezza? Leclerc is de eerste die ervoor gaat van de favorieten. Zijn 1:29.557 is beter dan de rondjes van Sainz en Perez. Maar Verstappen is gewoon drie tienden sneller. Straatfeest. In een herhaling zien we echter dat Verstappen en Norris bijna een megaklapper hadden in 130R. Verstappen doet een driftje om zijn banden op te warmen, terwijl Norris keihard komt aanstormen. Lando moet uitwijken over het gras. Pfoe…dat scheelde weinig. Na de sessie komt er een onderzoekje.

Vettel heeft zijn nieuwe banden gebruikt om voorlopig P6 te pakken en neemt vast een voorschot op het eind van zijn F1 carrière over de radio. Het is een beetje gek want ondertussen staan er gewoon nog een paar minuten op de klok voor de strijd om de pole. Leclerc, Perez en Sainz proberen het. Maar niemand zit op paarse sectoren.

Dan toch, Leclerc gaat naar een extreem snelle tweede sector. Kan het dan toch nog harder? Neen, de Monegask blijft hangen op tien duizendsten van een seconde. Ook Sainz komt uiteindelijk net wat tekort. Hij blijft haken op 57 duizendsten van een seconde.

Perez geeft weer iets meer toe, maar sluit aan als vierde. Ocon bevestigt de goede vorm van Alpine met P5, terwijl teammaat Alonso naar P7 gaat. Hamilton zit in de Alpine sandwich. Russell, Vettel en Norris maken de top-10 compleet. Max morgen campeão? We gaan het zien…

F1 kwalificatie Japan 2022: De volledige uitslag