Vergeet de M5: de ECHTE sportsedan is nu nog beter

Wil de echte sportsedan alstublieft opstaan?

De BMW M5 was lange tijd dé vedette van zijn klasse. Althans, dat was een beetje de consensus onder het autojournaille, de kenners, boeren, burgers, heren en buitenlui. In de meeste gevallen refereren we dan aan codes als de E28, E34, E39 en de E60. Het huidige model -de zojuist geïntroduceerde G90 – ziet er blubberdik uit, maar is dat ook.

Het ding weegt namelijk tweeënhalf ton schoon aan de haak. Dat is simpelweg te veel om het predikaat sportsedan te mogen dragen. Nu zijn we uiteraard heel erg benieuwd naar hoe het rijdt, want wellicht dat de ingenieurs iets gevonden hebben om natuurwetten te omzeilen.

Precision Package

In plaats van wachten op de M5 kun je ook op een grijze manier deze echte sportsedan naar Nederland halen. De Cadillac CT5-V Blackwing. Dat was al een geweldige auto en deze is nu nog wat beter. Het is namelijk nog echte sportsedan: dus een enorme V8 in het vooronder, een handgeschakelde transmissie en achterwielaandrijving. Precies zoals de E39. Alleen heeft de CT5-V meer slagvolume (6.2 liter!) én een knoepert van een supercharger erop.

De CT5-V is voor 2025 nog wat beter geworden. Dat doet Cadillac middels het ‘Precision Package’. Dat is geen Doktor Bibberset voor GNK-studenten, maar zorgt ervoor dat de Cadillac beter rijdt. Zo zijn de veren ietsje stijver en zijn de rubbers minder sponzig. Aan de voorzijde is er een dikkere antirollbar.

Hoogtepuntje echte sportsedan

Ook de stuurinstallatie is aangepast en delen van de ophanging zijn anders. Volgens Cadillac is de CT5-V met Precision Package beter afgesteld voor het betere circuitwerk. Het hoogtepuntje van het Precision Package is dan ook de keramische remschijven.

De CT5-V kun je nu preciezer insturen met het pakketje. Ook het verlaten van een bocht gaat nu beter. Althans, sneller. Je kunt eerder op het gas omdat de auto ietsje stabieler is.

De motor is nog identiek aan de gewone CT5-V Blackwing. Dus een 6.2 liter V8 die er 668 pk en 893 Nm uitperst. Naast de handbak kun je ook kiezen voor een tientraps automaat.

Cadillac start de productie begin volgend jaar. Prijzen zijn niet bekend, maar in de VS kost de gewone CT5-V Blackwing al 94.980 dollar. Reken maar op een flinke CO2-boete als je dit op gele platen wil zetten. Maar hey, dan heb je wel de ultieme sportsedan!