Vakantieauto van het Jaar: Familie (deel 1)

Tijd om de finalisten aan de kaak te stellen in dit eerste deel.

Eerder deze week stelden we je de finalisten van de Vakantieauto van het Jaar aan je voor in de categorie Familie. Het zijn de BMW 3 Serie, SEAT Tarraco, Land Rover Range Rover Evoque en de ŠKODA Scala geworden.

Deze vier finalisten gaan de strijd aan in een praktijktest, uitgevoerd door de Autoblog vakantie-experts Wouter en Casper. Aan de hand van een aantal challenges simuleren we vakantiesituaties. Hoeveel koffers en tassen kun je nu kwijt in de auto’s en wat te denken van de nu al legendarische tolpoort-challenge?

Andere belangrijke zaken als bekerhouders en de aanwezigheid van USB-poorten zijn ook getest door de experts. Het eerste deel van deze video kun je hieronder bekijken. Morgen verschijnt deel twee. In die tweede video maken we ook de winnaar bekend in deze categorie!