BREEK: BPM-tarieven gaan wéér aangepast worden

Het zorgt in elk geval voor genoeg werk voor hen die over auto's schrijven.

Het is toch wat in Nederland. Ondanks dat wij één Europa zijn en de Nederlandse regering daar voor is, hebben we een licht afwijkende mening als het gaat om belastingen. In Nederland kennen wij namelijk de zogenaamde Belasting Personen Motorrijtuigen.

Er is al het één en ander om te doen geweest. Zo werden auto’s ineens heel erg veel duurder, na de transitie van NEDC naar WLTP meetmethodes. De WLTP moet een veel eerlijker beeld schetsen qua verbruik en uitstoot. Aangezien de BPM op basis is van CO2-uitstoot en de meetmethode realistischer was, steeg het verbruik ook enorm. Ergo: auto’s in Nederland werden nog duurder dan dat ze al waren.

Maar nu gaat daar een einde aan komen. De rijksoverheid meldt namelijk dat vanaf 1 juli 2020 de BPM-tarieven worden gebaseerd op de nieuwe (WLTP)-meetmethode. Alle BPM-tarieven zullen worden omgerekend. Dat wordt gedaan op basis van recent onderzoek van TNO. Vervolgens komt er een ruime overgangsperiode voor de autobranche, zodat deze zich kan voorbereiden. Menno Snel (D66), staatssecretaris van Financiën heeft dit vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Verwacht wordt dat de gemiddelde BPM gelijk zal blijven. Echter zal het mogelijk zijn dat bij sommige auto’s de BPM iets zal stijgen en bij andere iets zal dalen. De verdeling moet zo eerlijker worden. Volgens TNO is het trouwens niet juist dat de stijging in BPM door de nieuwe meetmethode komt. de TNO is van mening dat de hogere BPM komt doordat auto’s zwaarder worden en meer motorvermogen hebben. Meer details worden mede gedeeld met Prinsjesdag. Vanaf dan heeft heeft Nederlandse autobranche 6 maanden om zich voor te bereiden.