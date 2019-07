G63 met 700 trappelende paarden is níet zwart

Zo moeilijk is het dus niet om met je kop boven het maaiveld uit te steken. In dit geval is het resultaat absoluut niet verkeerd.

Sommige auto’s zijn dermate populaire bij het tunersgilde, dat een origineel exemplaar vinden lastiger is dan een getunede uitvoering. De Mercedes-Benz G-Klasse is zo’n auto.

De auto is populair onder heel veel rijke mensen. De uitstraling en het imago van de auto zijn ijzersterk. Ook is het een auto waar iedereen van weet dat ‘ie heel erg duur is. Je maakt absoluut eens statement in een G-Klasse. Met een G63 AMG maak je een groter statement. En met een getunede G63 al helemaal.

Echt uniek ben je dus niet meer, aangezien iedereen zijn G63 dus laat tunen bij bedrijven als Brabus, Lumma, Mansory, TopCar of Wald Tuning. Gelukkig komen er geregeld nieuwe spulletjes op de markt. Ditmaal is de firma Lorinser daarvoor verantwoordelijk. Net als Brabus bestaat Lorinser al zeer lang en zijn ze in eerste instantie Mercedes-Benz (en Toyota!) dealer.

Lorinser houdt het vrij bescheiden qua aanpassingen. De 23″ velgen zijn an sich niet eens zo verkeerd, alleen de ‘bicolor’-afwerking geeft de auto een beetje een goedkope uitstraling. Gelukkig kun je ook kiezen voor dezelfde wielen in één kleur. Hetzelfde geldt voor de luchthapper in de motorkap. De G63 heeft het niet echt nodig. Leuker is wat ze onder die motorkap hebben gedaan. De ‘Sportservice’ van Lorinser heeft zich bezig gehouden met de vierliter grote V8. Het resultaat is maar liefst 700 pk (+115 pk) en 1.000 Nm (+150 Nm).

Qua prestaties staat de Lorinser G63 zijn mannetje. Het meer dan 2.500 kg wegende apparaat sprint namelijk in 4,3 seconden naar de 100 km/u. Over de topsnelheid wordt met geen woord gerept. Gezien de auto nog altijd op een ladderchassis staat en voorzien is van starre assen, is de begrensde topsnelheid van 230 km/u méér dan voldoende.