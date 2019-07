Vakantieauto van het Jaar (Familie): dit zijn de finalisten

Met welke nieuwe auto’s kun je als gezin lachend op vakantie?

Het is juli en dat betekent dat de vakantieperiode voor de meeste Nederlanders op het punt staat te beginnen, of al reeds is begonnen. Eerder dit jaar maakte Autoblog bekend de Vakantieauto van het Jaar-verkiezing in leven te roepen. We zijn aan de slag gegaan met twee categorieën: Familie en Fun. De criteria voor de Familie-categorie waren dat de auto nieuw (2019) moest zijn, praktisch doch leuk, geen extreme nieuwprijs en het moest een auto worden die je ook thuis kunt uitleggen. In dit artikel stellen we de vier finalisten in de categorie Familie aan je voor.

BMW 3 Serie

De marktintroductie van de nieuwe BMW 3 Serie Touring is pas in september van dit jaar. Dan hebben we zomervakantie al achter de rug zitten. Voor de 3 Serie zijn we dus aangewezen op de sedan, maar deze auto is echt niet zo krap als je misschien zou denken. Bovendien is de BMW ook niet vies van een bergpasje nemen. Een interessante finalist voor de Autoblog Vakantieauto van het Jaar.



SEAT Tarraco

De Volkswagen Groep heeft recent een blik opengetrokken met een bombardement aan crossovers en SUV’s voor de merken die binnen de groep vallen. Onze aandacht viel op de SEAT Tarraco. De SUV is qua ruimte de meest interessante toevoeging van dit jaar in zijn segment. Daarnaast staat SEAT bekend om zijn leuk sturende auto’s.



Land Rover Range Rover Evoque

Vers van de pers is deze recent geïntroduceerde tweede generatie Range Rover Evoque. Het is het goedkoopste model van dit premiummerk en de auto komt met interessante motoren als je gebruik wil maken van een aanhanger of caravan. Dit maakt de Evoque een veelzijdige crossover.



ŠKODA Scala

Bij een vakantieauto voor het gezin denk je al gauw aan een ŠKODA. Dit jaar kwam de Scala op de markt. Een ruime hatchback die ook nog eens met prima motoren (o.a. 1.5 TSI met 150 pk) leverbaar is. Kortom: een terechte finalist voor de Autoblog Vakantieauto van het Jaar.



Wie is de winnaar?

Later deze week nemen we deze vier finalisten onder de loep in een uitgebreide vergelijkingstest. Eén van deze kandidaten mag zich winnaar noemen in de Autoblog Vakantieauto van het Jaar verkiezing 2019 in de categorie Familie!