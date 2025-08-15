Video: Vakantievierder heeft een slokje teveel op?

Waggelen over de Rocky Mountains.
Iets te gezellig gehad of zou deze camper-bestuurder moe zijn van alle gemaakte kilometers? Gevaarlijk is het wel.
Bekijk ook deze video: En daarom is er een doorgetrokken streep!
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 4 Reacties
Waggelen over de Rocky Mountains.
Iets te gezellig gehad of zou deze camper-bestuurder moe zijn van alle gemaakte kilometers? Gevaarlijk is het wel.
Bekijk ook deze video: En daarom is er een doorgetrokken streep!
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
potver7 zegt
Voor iemand die dronken of moe is, rijdt-ie wel heel koersvast. Dat lijkt me hier niet aan de orde.
Volgens mij gewoon iemand die het rijden over die ‘smalle’ bergweggetjes doodeng vindt. Of een gevalletje hoogtevrees.
ra-smit zegt
Er zit vast iemand op de bijrijdersstoel die volledig in paniek is vanwege de ‘steile’ afgrond waar ze langsrijden.
mjpamsterdam zegt
Middenstreep wordt geleiderail.
Spidersonny zegt
Die kan de breedte van zijn wagen niet , levensgevaarlijk zo,n dombo