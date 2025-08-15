Autoblog.nl

Video: Vakantievierder heeft een slokje teveel op?

4 Reacties

Waggelen over de Rocky Mountains.

Iets te gezellig gehad of zou deze camper-bestuurder moe zijn van alle gemaakte kilometers? Gevaarlijk is het wel.

  1. potver7 zegt

    Voor iemand die dronken of moe is, rijdt-ie wel heel koersvast. Dat lijkt me hier niet aan de orde.
    Volgens mij gewoon iemand die het rijden over die ‘smalle’ bergweggetjes doodeng vindt. Of een gevalletje hoogtevrees.

