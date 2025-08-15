De M5 Touring is nu officieel dikker dan zijn broertje

De huidige BMW M5 Touring leek iets te missen, maar dat is nu helemaal goed gekomen dankzij Dahler.

Eerlijk is eerlijk. De M5 Touring heeft een uiterlijk waar niet iedereen blij van wordt. Met Sommige designkeuzes zijn nu eenmaal voer voor discussie. Als je een auto zwart maakt vallen allerlei designfoefjes weg. Zonde blij een bloedmooie Italiaan, maar bij de M5 staat het juist opvallend goed. Vind ik vooral.

Plak er pakketje van Dahler op en de BMW M5 Touring is officieel dikker dan de M3 Touring, zijn broertje. Nogmaals, mijn mening. AC Schnitzer gaf recent al een lekker voorproefje en deze Zwitserse tuner laat nu zijn eigen kunstje zien.

De tuning van Dahler voor de G99 M5 Touring begint met 22 inch gesmede velgen, een eigen schroefset met instelbare demping of juist een set verlagingsveren. Er is een frontlip geïnstalleerd en aan de achterkant tref je vier stortkokers aan waar de V8 zijn roet uit kan blazen. De sierstukken zijn met 114 mm behoorlijk fors.

De motor is ook niet ongemoeid gelaten, met een Stage 1-upgrade gaat het vermogen van de M5 naar 830 pk. Het koppel stijgt naar een bizarre 1.130 Nm, bijna 100 Nm meer dan standaard.

Voor de Touring-rijders onder ons betekent dit simpelweg: geen enkele andere stationwagon staat de aankomende winter sneller bij het chalet. Misschien een RS6, maar daarmee kun je samen optrekken op de autobahn.

Met deze tuning bewijst het bedrijf dat de M5 wel degelijk een verbetering kon gebruiken. Of dat ook in jouw straatje past is aan jezelf. De G99 was al een opgepompte klerenkast op wielen. Met dit stukje spinazie er nog aan toegevoegd heb je een gezinsbeuker van jewelste te pakken. Met Stage 2 of Stage 3 tuning kun je overigens nog stappen verder gaan. 1.000 pk uit deze aandrijflijn halen is zeker haalbaar. Mocht 830 niet genoeg zijn.