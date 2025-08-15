Benzine snuiven met je Tesla: Supercharger bij het tankstation

Twee werelden komen samen: een Tesla supercharger, pal bij een tankstation.

Het wereldwijde snellaadnetwerk van Tesla is te vinden op strategische locaties. In Nederland zie je ze vooral bij Van der Valk hotels, maar dit nieuwe Tesla snellaadstation krijgt een wel heel unieke plek: pal bij het tankstation! Heerlijke benzinedampen snuiven tijdens het snelladen.

Net als je dacht dat je met je Tesla nooit meer een tankstation zou zien van dichtbij. Niet als je naar België gaat. In Gent wordt namelijk gewerkt aan een nieuw TinQ-station waar niet alleen benzine en diesel vloeien, maar er komt ook een Tesla Supercharger waar elektrische auto’s terecht kunnen.

Een snellader naast een tankstation is niet nieuw. Aanbieders als Shell en Total hebben dit al in Nederland, maar een Tesla Supercharger pal naast de pomp is even wennen. De bouw is volgens hoofdaannemer Lantzerath Belgium inmiddels gestart, daarover bericht Mobility Energy.

In het intro had ik het al over de Van der Valk-hotels en ook hier speelt de keten weer een rol. De TinQ komt namelijk op het parkeerterrein van het Van der Valk Hotel aan de Akkerhage in Gent. Tanken, snelladen of slapen. Het kan er allemaal. Het gaat hier om een onbemand station.

Voor zover bekend is dit het eerste TinQ-project in België waarbij Tesla’s eigen laders worden geïntegreerd. Dat maakt het station meteen een interessante case: een onbemand tankstation dat tegelijkertijd een officieel Tesla-laadpunt is.

De oplevering staat gepland vóór half november. Dat betekent dat er over een paar maanden al elektrische auto’s kunnen laden naast auto’s die ouderwets aan de benzineslang hangen. Kun je elkaar lekker aankijken en afkeurende blikken uitwisselen.

Belgische opmars

Het Nederlandse TinQ is in België sowieso bezig met een serieuze expansie. Afgelopen voorjaar ging in Kortrijk het 23e station van de keten open. In Nederland staat de pompaanbieder bekend als een tankstation waar je voor een scherp prijsje je peut kan scoren.

TinQ is onderdeel van Enviem, een multi-brand brandstof- en energiebedrijf. In Nederland bestaat het netwerk uit meer dan 400 tanklocaties, het grootste deel daarvan is onbemand.