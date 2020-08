Video: verwacht ALTIJD het onverwachte in een blinde bocht

Genieten is oké, maar het is altijd van belang om te blijven opletten met een blinde bocht in het vooruitzicht.

Hier in Nederland zijn we helaas niet gezegend met mooie bergwegen. We zijn wel goed in het bouwen van dijken en dat levert ook weer mooie wegen op. Of je nu in Nederland over een dijkweggetje aan het rijden bent, of op vakantie van een bergpas geniet: het is essentieel om voor je uit te kijken.

Dit is een voorbeeld van meerdere dingen die niet goed gaan. De bestuurder van deze motorfiets heeft op zijn YouTube-kanaal FastCalifornia een video gedeeld van een moment waarop het bijna fout ging in een blinde bocht. Samen met zijn maat reden ze op een bergweg in de Amerikaanse staat Californië. De bestuurder lette echter niet op de waarschuwingsborden die je gedurende de video langs de weg ziet staan. De borden waarschuwen voor wegwerkzaamheden verderop.

Dan slaat bijna het noodlot toe. Na het nemen van een blinde bocht staat het verkeer stil. De motorrijder heeft te laat door dat zijn vriend al aan het remmen was. Hij schiet langs zijn maat en remt zijn motor af. Dit laatste met een vrij lange remweg, maar zo wordt voorkomen dat hij de controle over zijn motor verliest. Uiteindelijk loopt het allemaal met een sisser af.