Jaguar lanceert fors goedkopere I-PACE

Gaat de goedkopere Jaguar I-PACE EV320 het model weer aantrekkelijk maken voor de zakelijke rijder?

Recent lanceerde Jaguar een vernieuwde versie van de I-PACE met onder andere de mogelijkheid voor 3-fase laden. Aan het prijskaartje was nauwelijks iets gewijzigd. Met een vanafprijs van 81.855 euro behoort de elektrische auto nog steeds tot de duurdere klasse.

Jaguar heeft nu een nieuwe instapper voor de I-PACE op de Nederlandse markt gelanceerd. Het gaat hier om de EV320. Op een paar punten lever je in, maar daar staat een fors goedkopere I-PACE tegenover. Dit model begint namelijk bij 65.990 euro. Dat is bijna 16.000 euro voordeliger in vergelijking met het andere model.

De Jaguar I-PACE EV320 heeft dezelfde batterijcapaciteit van 90 kWh. Het vermogen is echter naar bijgesteld. Geen 400 pk, maar 320 pk en 500 Nm koppel. De actieradius is met 470 kilometer gelijk gebleven. Met een acceleratie van 6,4 seconden naar 100 km/u is het geen snelheidswonder. Door die gelijk gebleven batterijcapaciteit lever je echter niet in op de actieradius, wat uiteindelijk belangrijker is dan een stoplichtsprintje.

Laden

Je kunt 11 kW is 3-fase laden met de Jaguar I-PACE EV320. Dit betekent dat je per uur 53 kilometer kunt laden. Een lege batterij heeft 8,6 uur nodig om volledig op te laden. Via een 100 kW DC-snellader kun je 127 kilometer in 15 minuten laden. Een 50 kW DC-snellader doet 63 km laden per 15 minuten.

Jaguar I-PACE EV320 is tijdelijk verkrijgbaar

Kopers moeten snel beslissen, want de I-PACE EV320 is in tegenstelling tot de gewone EV400 een gelimiteerd model. De netto bijtelling komt uit op 326 euro per maand voor de instapper. Een EV320 herkennen doe je onder andere aan de Atlas Grey grille en een ander ontwerp voor de wielen.

De prijs van 65.990 euro is uiteraard verder op te schroeven door middel van optiepakketten. De Jaguar I-PACE EV320 komt als S, SE en HSE op de markt. De orderboeken zijn vanaf heden geopend.