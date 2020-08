Nieuwe BMW M3 en M4: dit zijn de opties

Nog voor de onthulling van de nieuwe BMW M3 en M4 is het al mogelijk om er eentje samen te stellen.

Nog even en dan trekt BMW eindelijk het doek van de nieuwe M3 en M4. In Noord-Amerika kunnen dealers al beginnen met het samenstellen van exemplaren voor in de showroom of voor klanten. De details van dit proces zijn gedeeld op Bimmerpost, waardoor we een vroegtijdig kijkje kunnen nemen in de optielijst.

Het proces begint natuurlijk met welke variant je kiest. Klanten in Noord-Amerika hebben keuze uit vier verschillende smaakjes. In alle gevallen gaat het om een auto met achterwielaandrijving. De M3 en M4 met M xDrive volgen vermoedelijk pas een jaar later. Er is keuze uit zowel een handgeschakelde versnellingsbak als een automaat. Dan zijn er ook nog de gewone modellen en de Competition.

BMW M3 en M4 kleuren

De optielijst laat zien dat er keuze is uit 7 kleuren. Het gaat hier om 300 Alpine White, C4H Sao Paulo Yellow, 475 Black Sapphire Metallic, C31 Portimao Blue Metallic, C3G Toronto Red Metallic, C4G Isle of Man Green metallic en C4P Brooklyn Grey metallic.

Voor de velgen zijn er twee mogelijkheden. 1T8 19″/20″ Bi-color Jet Black en 1U0 19″/20″ Jet Black.

BMW M3 en M4 interieur

Voor het interieur is er keuze uit twee soorten opties. In beide gevallen gaat het om een met leder bekleed interieur. Daarnaast kun je kiezen voor aluminium look of carbon details in je kersverse BMW M.

Optiepakketten

Deze eerste versies komen met een aantal ‘verplichte’ opties die deel uitmaken van de uitvoering. Het rijtje opties voor de Amerikaanse markt ziet er als volgt uit.

ZPK Parking Assistance Package

5DN Parking Assistant Plus

6DR Drive Recorder

ZPX Executive Package

1CR Remote Engine Start (Automatic Transmission Only)

248 Heated Steering Wheel

316 Power tailgate

5AZ Icon Adaptive LED Headlights with Laserlight

610 Head-up Display

6NW Wireless Charging

6U8 Gesture Control

6WD WiFi Hotspot with complimentary 3-month or 3GB tria

Launch Spec

Als je denkt dat de opties karig zijn dan heb je ook gewoon gelijk. Dit heeft echter te maken met het feit dat dit zogenaamde Launch Specs zijn. Feitelijk de eerste auto’s die geleverd gaan worden. In een later stadium zal de optielijst verder uitgebreid worden. Dan is er meer keuze met betrekking tot de velgen, losse opties, kleuren en het interieur.