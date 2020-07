Primeur! Nederland eerste land met digitaal verkeersborden overzicht

Nederland is het eerst land ter wereld dat een digitaal verkeersborden overzicht krijgt. Dit kun je ermee.

Digitale verkeersborden kennen we wel, maar een digitaal verkeersborden overzicht. Wat is dat dan? Nou, feitelijk is dit een open data bank voor geïnteresseerden, regionale overheden, wegbeheerders en leveranciers van informatiediensten. De laatste informatie over Nederlandse verkeersborden kan via deze databank opgevraagd worden. Overheid en ICT, soms gaat het wél goed!

De databank is digitaal beschikbaar gesteld In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden. In dit overzicht kun je de afbeelding van een verkeersbord raadplegen, de aanduidingscode en de precieze locatie van het bord. De verzamelde gegevens worden via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) als open data beschikbaar gesteld. Een concreet voorbeeld is dat ontwikkelaars van verkeersapps of navigatiesystemen informatie uit de database altijd up-to-date kunnen houden.

Het digitaal verkeersborden overzicht is nog in aanbouw. Op dit moment zijn alle verkeersborden langs provinciale wegen, hoofdwegen en de borden in de 130 grootste gemeenten van ons land opgenomen. Na de zomer worden ook borden uit de kleinere gemeenten van Nederland opgenomen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft HR Groep aangesteld als verantwoordelijke in dit geheel. Deze specialist in verkeersobjecten heeft de data in kaart gebracht en zal de komende twee jaar de databank ook actueel houden. Na die twee jaar zal gekeken worden hoe de periode is verlopen met een eventuele verlenging.

Oké, maar wat heb ik eraan?

Voor ons als automobilisten heeft de komst van het digitaal verkeersborden overzicht ook voordelen. Als er nieuwe verkeersborden worden geplaatst, kunnen navigatiesystemen de informatie snel uit de databank halen en deze toepassen. Zo kom je niet langer voor verrassingen als je een onbekende route aan het rijden bent. Want ook anno 2020 kan het voorkomen dat je navigatiedienst of app een verkeerde maximumsnelheid communiceert wanneer de situatie recent is gewijzigd. Ook informatie over parkeermogelijkheden, laad- en losplaatsen, inhaalverboden, wegversmallingen en meer kan verwerkt worden dankzij de database.