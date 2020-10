Video: de vliegende auto van PAL-V rijdt door Rotterdam - Autoblog.nl

Dit oranje apparaat maakt nu de Nederlandse wegen onveilig.

Het productierijp krijgen van een vliegende auto heeft nogal wat voeten in de aarde. PAL-V weet er alles van, want ze zitten al jaren lang in een lang en moeizaam proces om de vliegende auto aan alle eisen te laten voldoen. Nu is er echter weer een belangrijke stap genomen: de PAL-V heeft nu officiële goedkeuring voor de openbare weg.

De PAL-V Liberty, met een vanafprijs van €299.000, kun je nu dus gewoon tegenkomen op de Nederlandse wegen. PAL-V heeft de vliegende auto van een Nederlands kenteken voorzien en het apparaat is al te zien geweest in onder andere Rotterdam. De beelden hiervan check je in de onderstaande video. Met tulpen, molens en steenkolenengels gaat het niet veel Nederlanders worden dat dit.

De Liberty rijdt dan al wel rond op de openbare weg, PAL-V is er nog lang niet. De verleende goedkeuring geldt namelijk alleen voor dit prototype. Het betreft dus geen Europese typegoedkeuring. Bovendien heeft de vliegende auto ook nog geen goedkeuring om het luchtruim onveilig te maken. Dat is ten slotte waar het allemaal om draait. Die goedkeuring hopen de mannen van PAL-V volgend jaar te krijgen.