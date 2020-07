Vanaf augustus kun je in Brabant vliegende auto’s tegenkomen

Je bent bij deze gewaarschuwd: de vliegende auto van PAL-V mag binnenkort de openbare weg op.

Op de openbare weg ingehaald worden door een vliegende auto: het lijkt nog steeds toekomstmuziek. Toch kan het vanaf volgende maand al gebeuren op de Nederlandse wegen. De vliegende auto van het Nederlandse PAL-V wordt namelijk op eigen bodem klaargestoomd voor de productie.

Dat klaarstomen is een vrij moeizaam proces. Dat ligt niet alleen aan PAL-V zelf, maar ook aan alle instanties die hun goedkeuring moeten verlenen. Nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. De RDW zal namelijk volgende maand de laatste keuring uitvoeren. Als de PAL-V hier doorheen komt mag de vliegende auto de openbare weg op.

De laatste goedkeuring moet dus nog komen, maar PAL-V ziet dit met vertrouwen tegemoet. Bij alle voorgaande keuringen kreeg de vliegende auto namelijk ook groen licht, zegt directeur Marco van den Bosch tegenover Omroep Brabant. Hij beschouwt het dus slechts als een formaliteit.

PAL-V mag dan dus gaan testen op de Nederlandse wegen en dat zullen ze ook zeker doen. Van den Bosch zegt dat de vliegende auto in de eerste of tweede week van augustus de weg op zal gaan. Degenen die er een willen spotten zullen vooral in de omgeving van Raamsdonksveer hun ogen open moeten houden. Daar is het bedrijf namelijk gevestigd. De PAL-V Liberty kan 160 á 170 km/u, dus meekomen met het verkeer moet wel lukken.

Het duurt nog iets langer voordat de productieversie van de PAL-V ook testvluchten gaat maken. Dat moet in april volgend jaar gebeuren. Onder meer vanaf Gilze-Rijen zal er gevlogen worden. De eerste testvluchten werden al in 2012 gedaan.

Allemaal heel leuk dat dit geregeld wordt, maar is er ook nog een beetje animo? Dat is geen punt. Volgens van Den Bosch zijn er al meer dan honderd bestellingen gedaan. De productie is al opgestart in Raamsdonksveer. De full option Pioneer Edition kost €499.000 exclusief belastingen en is beperkt tot 90 exemplaren. De Sport Edition moet €299.000 gaan kosten.

Via: Omroep Brabant