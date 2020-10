Waarom er vertraging zit in een gaspedaal van Mazda

De techneuten van Mazda hebben bewust een minimale vertraging ingebouwd in het gaspedaal.

Je denkt misschien: een gaspedaal is een gaspedaal. Dat is niet hoe ze er bij Mazda tegenaan kijken. Zij vinden namelijk ieder detail van de auto belangrijk. Daarom is een gaspedaal bij Mazda niet zomaar een gaspedaal.

Vertraging

Het bijzondere van het gaspedaal van Mazda is dat de ingenieurs en ergonomen het zo hebben afgesteld dat er 0,2 seconden vertraging in zit. Hier ga je niet bewust iets van merken bij het gasgeven. Daarom lijkt het misschien een onbetekenend detail. Niets is echter minder waar.

Nekspieren

Bij het gasgeven moet je lichaam namelijk anticiperen door de nekspieren aan te spannen. Onderzoek van Mazda heeft uitgewezen dat je daar 0,2 seconden voor nodig hebt. De minimale vertraging in het gaspedaal zorgt er dus voor dat je lichaam hiervoor de tijd heeft. Daardoor voelt het optrekken vloeiender en comfortabeler aan.

Houding

Het bijzondere gaspedaal is één voorbeeld van Mazda’s oog voor detail, maar zeker niet het enige. De stoelen spelen bijvoorbeeld ook een belangrijke rol bij de rijervaring in een Mazda. Deze zijn namelijk zo vorm gegeven dat je lichaam altijd de meest ergonomische houding aanneemt. De stoel zorgt ervoor dat het bekken rechtop blijft en het aantal hoofdbewegingen beperkt wordt. Dit zorgt er dus voor dat je één bent met de auto en dat ook blijft tijdens lange ritten.

Audio

Mazda denkt niet alleen aan je nekspieren en je rug, maar ook aan je oren. Het audiocentrum van het merk zorgt er daarom voor dat de audio perfect is afgestemd. Daarbij wordt er rekening gehouden met het feit dat de muziekcultuur verschilt per regio. Muziek zal daarom in een Nederlandse Mazda anders klinken dan in een Japanse Mazda. Daarnaast is de audio ook afgestemd op de interieurbekleding van je auto. Wederom een voorbeeld dat bij Mazda ieder detail telt.

Meer informatie over de bijzondere details die zorgen dat je één wordt met de auto kun je ontdekken op de website van Mazda.