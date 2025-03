Video: Volkswagen ID. EVERY1 – de EV van 20.000 euro

Volkswagen komt met een betaalbare EV, en dit keer menen ze het écht.

Het plan? Een elektrische auto voor zo’n 20.000 euro. Dat klinkt als een nobel streven, maar laten we eerlijk zijn: dat hebben we vaker gehoord. Toch lijkt VW serieus werk te maken van een elektrische auto die niet alleen bereikbaar, maar ook bruikbaar is.

De grote vraag is natuurlijk: hoe krijgen ze dit voor elkaar? Batterijen zijn duur, en bezuinigen moet ergens gebeuren. Wordt de ID. EVERY1 een slimme stadsauto met een acceptabele range, of een uitgeklede instapper waar je toch liever een keer extra over nadenkt?

In deze video kijken we naar wat Volkswagen precies van plan is met de ID. EVERY1. Wat kunnen we bijvoorbeeld verwachten qua techniek, actieradius en uitrusting. En misschien nog belangrijker: wordt het ook een beetje leuk om te rijden, of alleen maar praktisch?

En als VW dit lukt, wat doet de concurrentie dan? Andere merken kunnen niet achterblijven, en dat zou zomaar eens de doorbraak kunnen zijn voor écht betaalbare EV’s. Het is al bekend dat de andere merken binnen VAG ook op dit platform betaalbare elektrische auto’s gaan maken, denk aan Skoda en Seat.

Kortom: Volkswagen gooit een flinke steen in de vijver. Of dit de auto van het merk wordt die elektrisch rijden voor de massa toegankelijk maakt? We gaan het zien