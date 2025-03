Je raadt nooit waar deze uitstulping op het dak van een auto voor is

Super handig natuurlijk, toch?

Sinds de komst van LiDAR, camera’s en andere veiligheidscomponenten staan nieuwe auto’s bol van de puisten en uitstulpingen. Maar zo’n groot extra uitsteeksel als op deze SUV hebben we nog niet vaak gezien. Is het een skibox voor de ski’s van Roel van Velzen? Is het een ruimte voor een extra batterij? Nee. De werkelijke reden is wellicht nog wat vreemder.

Het bedrijf achter dit kastje op het dak van de SUV is het Chinese BYD. Zij noemen de uitstulping ”het eerste slimme landingsplatform ter wereld”. Het ladingsplatform is niet voor helikopters of het modelvliegtuigje van zoonlief, maar voor een extern onderdeel van de auto. BYD biedt vanaf vandaag een drone met eigen landings- en laadplatform voor bovenop je auto aan. Want dat miste jij ook nog in je leven, toch?

In drone bovenop je auto?

Inderdaad, het klinkt als een idee dat bij de brainstormfase had moeten sneuvelen. Maar dat gebeurde niet. BYD heeft samen met dronebedrijf DJI hier echt aan gewerkt en gaat het ook écht toevoegen aan het assortiment.

Het systeem heet officieel Lingyuan smart in-car drone system. Die naam klopt alleen bij SUV’s, want hierbij is het droneplatform verwerkt in het dak zodat de auto niet hoger dan 2,05 meter wordt. Kleinere en lagere auto’s krijgen het doosje gewoon bovenop het bestaande dak gekwakt.

Hoe werkt het?

Met een druk op een knop in de auto kun je de drone bij snelheden tot 25 km/u laten opstijgen. Vervolgens kan hij tot twee kilometer afstand van de auto rondvliegen. Handig voor als je in de file staat en je even wilt checken hoe ver de file reikt. Of zoiets?

Of om het werk van @MartijnGizmo in te pikken? Je kunt de drone ook bevelen om je te volgen. Dit doet ie op de automatische piloot en bij snelheden tot 54 km/u. Op dat moment kan hij foto’s van de auto nemen en je in 4K-beeldkwaliteit filmen. Zodra de drone terugkomt bij zijn stationnetje, sluit hij zichzelf aan op de batterij en laadt hij zichzelf op. Binnen een halfuur laadt de drone van 20 naar 80 procent op.

Kan ik ook een drone op m’n auto krijgen?

BYD en DJI maken twee versies: eentje speciaal voor Yangwang-auto’s en eentje voor Denza en BYD-modellen. Van die laatste twee merken kun je in Nederland auto’s shoppen. Helaas beperkt de optie zich alleen nog tot China. BYD zegt nog niets over het verstrekken van het dronesysteem buiten het thuisland. De eerste auto waarbij je de drone kunt bestellen, is de Bao 8 SUV van Fang Cheng Bao. Ik had ook nog nooit gehoord van dit merk.

Prijs van de BYD drone

Naast de Bao 8 SUV zijn er nog een aantal auto’s van de BYD-merken die de drone als optie krijgen. Eigenaren van die modellen kunnen ook bij de dealer langs gaan om het systeem te laten installeren. Het dronesysteem kost de BYD-rijder 16.000 Chinese Yuan. Dat is omgerekend ongeveer € 2.000. En dat op een auto van 379.800 yuan, of ongeveer € 50.000. Zie jij zo’n drone op je dak wel zitten? Of koop je liever een gigantische losse drone?