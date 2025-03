Volvo ES90, de opvolger van de S90 is hier

Dit is de Volvo ES90, de opvolger van de S90 in een minder saai jasje én met kersverse hardware aan boord.

Is het een sedan, fastback of een SUV? Volvo weet het oprecht niet, dus laat het in het midden met de nieuwe ES90. Jullie mogen de jury zijn. Je kunt het zien als de opvolger van de S90, want die komt niet meer terug.

De Volvo EX90 is de praktische gezinswagen voor alle toepassingen die je maar kunt bedenken. Bijna alle toepassingen, want hard over de autobahn blaffen is er niet bij. Maar dan is Volvo sowieso het verkeerde merk. Wil je een beetje spice toevoegen aan dit recept, dan moet je de ES90 overwegen. Het is het stoutere broertje van de EX90, als het om design gaat tenminste. Bovendien is de technische basis een stuk verder.

800V

De ES90 is namelijk de eerste elektrische Volvo gebouwd op een 800v-architectuur. Dat betekent niet alleen dat dit een Volvo EV is met de grootste actieradius ooit, maar ook de snelst ladende. De WLTP-actieradius reikt tot 700 kilometer. Dat is met de vierwiel aangedreven twin motor variant met de 106 kWh batterij.

Tijdens het testen maakte de ES90 gebruik van 350 kW snellader. Maar Volvo benadrukt dat laadtijden kunnen variëren op basis van de buitentemperatuur, batterijconditie en autoconditie. Hopelijk is dit geen troef van Volvo om zichzelf in te dekken en is het snelladen in de praktijk gewoon dik in orde. Zoals je van een 800v-architectuur mag verwachten.

In principe zou je 300 kilometer in 10 minuten erbij moeten kunnen laden met de ES90 mits je deze aan de 350 kW lader hangt.

Zesde volledige elektrische Volvo

In de huidige line-up van Volvo is dit het zesde volledig elektrische model. De ES90 komt in het rijtje EX30, EX40, EC40, EM90 en de EX90 te staan. Samen met de EX90 krijgt de ES90 het predicaat vlaggenschip opgedrukt. Dit nieuwe model behoort dus tot de top van de line-up.

Wat heeft de ES90 te bieden?

De nieuwe Volvo ES90 is te kiezen in zeven verschillende kleuren en vier wheel designs in de maten 20 tot 22 inch. De kofferbak is 424 liter groot. Met de drie stoelen plat is er 733 liter aan bagageruimte. Er is ook een frunk van 22 liter groot.

De wielbasis bedraagt 3,1 meter en Volvo benadrukt dat er genoeg ruimte is in het interieur. Aan boord is het de stilste rijervaring in een Volvo tot op heden, aldus het merk. Er is een panoramadak en de dikste sjaak in vorm van audio is het Bowers & Wilkins systeem met 25 speakers.

Zoals elke moderne Volvo vormt Google de basis van het infotainmentsysteem, inclusief de implementatie van Google Maps, Google Assistent en Google Play. In het midden tref je een 14.5 inch scherm aan. De bestuurder heeft zijn eigen 9 inch grote head­up display.

Orderboeken open

De opvolger van de Volvo S90 is nu te bestellen. Volvo lanceert de ES90 als eerste in de landen Oostenrijk, België, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Andere landen volgen later dit jaar en in 2026.