Volkswagen onthult volgende week ID. Every1!

We krijgen zeer binnenkort Volkswagens nieuwe instapper voor het eerst te zien.

Terwijl Tesla, Kia en Volvo uitstekende zaken doen met EV’s, blijft Volkswagen een beetje achter. Met de ID.3 hebben ze weliswaar een model in dezelfde prijsklasse als de EX30 en de EV3, maar na een topjaar in 2020 zijn de verkopen flink ingezakt. De Duitsers kunnen een nieuwe, betaalbare EV dus goed gebruiken.

Die komt er ook, twee zelfs: de ID.1 en ID.2. Daar wachten we al heel lang op. En we verklappen alvast: die auto’s ga je dit jaar nog niet in de showroom zien. De ID.1 kennen we überhaupt alleen nog van schetsen. We krijgen echter binnenkort meer te zien, in de vorm van een concept car.

Zoals we al eerder schreven gaat deze concept car de naam ID. Every1 dragen. Volkswagen deelt nu een nieuwe teaser, waarin we beelden zien van het kleimodel. Het kleimodel komt aardig overeen met de schetsen. Dat is goed nieuws, want die zagen er veelbelovend uit.

De ID.1 zal waarschijnlijk geen baanbrekend design krijgen, maar het belooft wel een allemansvriend te worden. En dat is precies wat een Volkswagen moet zijn. Met de ID.3 gingen ze gewoon iets teveel van de gebaande paden qua design. Gelukkig corrigeren ze dat nu met de ID.1 en ID.2 (waarvan de ID.2all een voorbode was).

Het belangrijkste nieuws is niet zozeer het kleimodel, maar de datum die erbij staat: 5 maart. Het lijkt er dus op dat we volgende week woensdag de ID. Every1 te zien krijgen. Het is weliswaar nog een concept car, maar dit is wel een voorbode voor een heel belangrijk model.