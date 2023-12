Video – Vuurwerk verwoest Volvo na peuk in auto

Je kunt gaan roken in een auto vol met vuurwerk, maar deze video van een Volvo vol met vuurwerk bewijst dat het misschien slimmer is om dat niet te doen.

Het is inmiddels een Nederlandse traditie: om genoeg vuurwerk te hebben voor oudejaarsdag (en dan met name vuurwerk dat wij in Nederland te gevaarlijk achten) trap je even naar Duitsland, laad je de hele auto vol en steek je makkelijk een aantal honderd euro aan vuurwerk op één avond af. Tenminste, als je het heelhuids naar huis terug haalt. Dat kan namelijk ook helemaal mis gaan.

Bovenstaand filmpje duikt op van hoe het helemaal mis kan gaan. Een Volvo, volgeladen met vuurwerk, komt in lichterlaaie te staan in het Drentse Zuidwolde. Op het filmpje is ook te zien dat er nog af en toe een vuurpijl uit de kofferbak schiet. De Volvo kan overigens als verloren worden beschouwd, deze is volledig uitgebrand.

Peuk in auto

Volgens AD is er gelukkig niemand ernstig gewond geraakt. Volgens de krant was de bestuurder ene Gerben uit Nieuwleusen. Die was met een vriend en de volgepakte Volvo onderweg terug vanuit Duitsland wanneer ze besloten een peuk op te steken in de auto. Of dat slim is in een auto vol met vuurwerk valt te betwisten, maar daar willen we niet te moeilijk over doen. Het ging namelijk pas echt mis toen de peuk op was en Gerben deze uit het raam gooide. Door de wind waaide deze via de achterruit weer terug de auto en de kofferbak in. En dan heb je snel een vuurwerkramp te pakken.

Gerben heeft er wel brandwonden aan overgehouden, maar is blij dat de schade verder enkel materieel is. “De auto komt wel weer een nieuwe voor. Het is jammer dat het niet donker was. Dan had je er nog iets van kunnen zien.”