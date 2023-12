Dit zijn 12 moderne pareltjes van AC Schnitzer

We zetten 12 moderne pareltjes van AC Schnitzer op een rij!

Afgelopen week liet collega @Loek de vernieuwde BMW 5 Serie zien die door AC Schnitzer onder handen was genomen. Het is een opmerkelijk bedrijf met opmerkelijke producten. AC Schnitzer is naast tuner ook gewoon BMW-dealer. Ze weten dus van de hoed en de rand qua auto’s waar ze aan werken. Het bijzondere aan het bedrijf uit Aachen is dat de fabrieksgarantie behouden blijft en dat ze geregeld met BMW samenwerken, zowel voor productieauto’s als in de autosport.

Het zijn dus allemaal producten van hoge kwaliteit. De verbeteringen zorgen ook daadwerkelijk voor een beter rijdende auto. Een ding hebben ze allemaal gemeen: het zijn geen schoonheden. Maar daar gaat het blijkbaar niet om. Een AC Schnitzer hoeft niet subtiel of ingtogen te zijn. Een AC Schnitzer moet vooral fun zijn. In dit tweeluik nemen we enkele pareltjes van het bedrijf met je door. We beginnen met de moderne toppers, de klassiekers komen volgend jaar aan bod!

AC Schnitzer V8 Topster (E85)

2005

Aanvankelijk was het niet bekend dat er een M-variant van de BMW Z4 zou komen. De Z4 was al aanzienlijk sportiever dan zijn voorganger, de Z3. En met een 231 pk sterke zes-in-lijn was dat allerminst behelpen. AC Schnitzer had wel ogen naar iets meer power en présence. En dat hebben ze gedaan.

Ondanks dat we het idee wel kunnen waarderen, is deze auto net zo goed oud geworden als het ambassadeurschap van Marco Borsato bij Warchild. De combinatie van oranje met pastelgeel is niet echt heel denderend. Wel leuk: de 4.9 liter V8 uit de M5 ligt erin. En die heeft in dit geval ook nog eens meer vermogen: 450 pk!

AC Schnitzer Tension (E62)

2006

De BMW 6 Serie van deze generatie is al een polariserende auto. De M6 was dat nog meer en deze AC Schnitzer M6 Tension heeft echt compleet lak aan conventies. Ook hier kunnen we niet echt zeggen dat de auto mooi oud is geworden, want dat is geenszins het geval.

Het was wel een bloednsel apparaat, want de 5.0 V10 werd opgevoerd naar dik 550 pk waardoor je 325 km/u kon halen. Het complete onderstel is herzien en het kan je zijn opgevallen dat er een nogal opvallende bodykit is gemonteerd. Het zou aanvankelijk een concept zijn (voor de IAA 2005), maar ze hebben er 50 of zo van gebouwd.

AC Schnitzer GP3.10 (E92)

2007

In het kader van niet een niet al te subtiele auto, hebben we hier de GP3.10. Heel kort door de bocht is het een BMW 3 Serie, met de motor van een M5. Het is niet eens de standaardmotor, maar eentje die naar 552 pk en 560 Nm is gekieteld.

Ook de transmissie van de M5 is gebruikt, de zeventraps SMG-bak. Bijzonder is dat de auto op LPG loopt, dus eigenlijk is dit een heel milieuvriendelijke auto. Van 0-100 km/u is in 4,5 tel gedaan en de topsnelheid is 320 km/u.

AC Schnitzer ACS3 3.5d (E92)

2009

Van een E92 coupé op LPG gaan we naar eentje met diesel. In 2009 waren diesels zeker vlot, maar niet enorm snel. De AC Schnitzer ACS3 3.5d was niet alleen snel voor een diesel, maar gewoon echt snel. Op Nardo verpulverde deze aangepaste 335d Coupé het record voor diesels: 288,7 km/u. Op Satansap!

AC Schnitzer ACS5 Sport (F10)

2012

Jarenlang had AC Schnitzer wel upgrades voor de BMW M-modellen, maar gingen deze geen streep harder. Op zich maakt dat niet uit, het oog wil ook wat en vaak rijdt een AC Schnitzer aangepakte auto lekkerder dan het standaardmodel. Maar kom op, een beetje power is toch wel lekker Dat lukte met de M5 van de F10 generatie.

De S63B44-motor was standaard al geen stakker, met 560 pk en 680 Nm. Maar na de kietelbeurt van AC Schnitzer zit je op 620 pk en 790 Nm! Op de achterwielen. Fijne bijkomstigheid is dat de Schnitzer variant ook aanzienlijk beter klinkt dankzij een aangepast sportuitlaatsysteem. En ja, die wielen zijn lelijk, maar ook bijzonder licht en en sterk.

AC Schnitzer ACZ 5.0d (E89)

2015

De BMW Z4 van deze generatie wordt niet gezien als de ultieme sportwagen die het had kunnen zijn. Het is meer een Gran Tourer. Dus waarom daar niet een typische GT-motor in lepelen voor de lange afstanden? AC Schnitzer haalde de benzinemotor uit een Z4 en monteerde een dieselmotor. Nee, niet een 5-liter diesel zoals de typenaam doet vermoeden. AC Schnitzer gaat altijd mee met de typebenaming van BMW. De motor is de 3.0 liter zes-in-lijn uit de M550d.

Uiteraard hebben ze die wel eventjes opgevoerd alvorens ‘ie erin is gelepeld. De motor is nu goed voor 430 pk en maar liefst 840 Nm! Gelukkig hebben ze de transmissie van de M550d ook gebruikt. Verwarrend: met het onderstel, de Pole Position-stoelen van Recaro en het vaste dak hebben ze er nu toch meer een sportwagen van gemaakt. Mocht je je afvragen waarom de auto geen M pakket heeft: de ACZ 5.0d begon zijn leven als eenvoudige sDrive23i.

AC Schnitzer ACS2 (F87)

2016

Het was altijd bekend dat de BMW M2 Competition véél meer potentie had dan dat deze uit de fabriek kreeg. Logisch, want BMW M moest de auto tegen een prijs bouwen, al helemaal pomdat het de goedkoopste M is. Dus met een paar prijzige upgrades kun je de auto in één keer heel veel beter maken.

Je zou denken dat dat komt door de motorische upgrade: dankzij een module heb je ineens 500 pk en 600 Nm. Maar het is misschien wel het onderstel dat het meeste profiteert. De 20 inch wielen zijn niet ieders smaak, maar wegen slechts 10 kg per stuk! Ook is het onderstel nu van veel hogere kwaliteit.

AC Schnitzer ACL2 (F22)

2017

Maar het kan nog een hele stap serieuzer dan bovenstaande. De gewone ACS2 is al echt een hele hand vol met 500 pk. Maar de ACL2 doet er een enorme schep bovenop. Het grappige is, de basis is geen M2, maar een M235i. De verbreding is door Schnitzer zelf gedaan en moet denken aan de ACL E36 (die je in het volgende artikel gaat tegenkomen).

Het bijzondere was dat de ACL2 een bijzonder snel appraat was en dat het ook ‘werkte’. De ACL2 was namelijk sneller dan de M4 GTS op de Nordschleife! Dat komt mede doordat de N55 motor eruit is gehaald voor een S55, die is getuned en voorzien van downpipe en sportuitlaat. Het resultaat? 570 pk.

AC Schnitzer GR Supra (A90)

2019

Bij AC Schnitzer pakken ze af en toe ook een ander merk mee, alhoewel de gedachte daarachter heel erg logisch is. De Toyota Supra is natuurlijk gewoon een BMW Z4 in technisch opzicht. Nu is het niet zo dat de standaard Supra tegenvalt, maar een klein beetje meer pit en karakter zijn welkom. Je merkt dat ze ze zich bij Toyota een beetje moesten inhouden.

De AC Schnitzer GR Supra benut het potentieel dat erin zit plus een beetje meer. Natuurlijk, de achterspoiler is een beetje smaakgevoelig, maar hij werkt wel. Belangrijker is dat je in vlak over de grens hele goede upgrades kunt krijgen met behoud van de garantie. Voor de liefhebbers van specificaties: de AC Schnitzer-Supra heeft 400 pk en 600 Nm, plus een strakker onderstel, lichtere velgen en een nieuw uitlaatsysteem.

AC Schnitzer ACS1 3.5i (F40)

2021

De BMW 1 Serie van de F40-generatie heeft een beetje een lastige geboorte gehad. Niet omdat het een slechte auto is, integendeel! Het is een heel erg goed. Het probleem zit ‘m er vooral in dat de voorganger te legendarisch voor woorden is, met die goddelijke zes-in-lijn en achterwielaandrijving.

De ACS1 maakt niet alles goed, maar wel een klein beetje. Het geeft de auto op meerdere gebieden net eventjes wat meer karakter. Er is alleen één nadeel: ze halen er niet meer vermogen uit. Niet omdat de B48B20 dat niet toelaat (in het blok is er meer marge), maar de Aisin-transmissie zit ongeveer op de limiet van wat ‘ie kan verwerken.Met de onderstel-aanpassingen, wielen en exterieur-modificaties smoelt ‘ie wel veel beter.

AC Schnitzer ACS4 Sport (G82)

2022

De BMW M4 is onmogelijk een stakker te noemen. De minst vermogende variant is die met handbak: die heeft 480 pk. De motor heeft wel meer marge, maar de transmissie niet. De Competition heeft de loeisterke ZF-automaat en kan met gemak meer power aan.

Met een enkele externe module haalt AC Schnitzer er al bijna 100 pk extra uit! Het vermogen stijgt van 510 pk naar 610 pk. Het koppel stijgt van 650 Nm naar 750 Nm. De extra opsmuk werkt ergens best goed op de M4. Het was al geen subtiele wagen, maar nu al helemaal niet. Check hieronder de rijtest:

AC Schnitzer ACS2 Sport (G87)

2023

De meeste uiterlijke modificaties van AC Schnitzer zijn vaak, eh, erg smaakgevoelig. In het geval van de BMW M2 vinden we dat het op één of andere wijze helemaal werkt. Kijk eens hoe dik dit ding is? De M2 kan ook wel een beetje opsmuk gebruiken, het is sowieso geen auto die meedoet aan een beautycontest. Zelfs de spoiler staat ineens!

Uiteraard zijn het de bekende modificaties die ‘m afmaken: extra lichte wielen (die gelukkig ietsje verder naar buiten staan) en een KW schroefset die je naar wens kunt instellen. Dan zijn er ook nog een hele hoop kleine modificaties. Nu alleen nog eventjes de motor onder handen nemen!

Dit waren alle moderne pareltjes van AC Schnitzer, binnenkort komen de klassieke aangepaste BMW’s uit Aachen aan bod! Houd Autoblog in 2023 dan ook goed in de gaten.