Volvo ‘162’ is Frankenstein-heerlijkheid van de dag

Een bijzonder project wat door het leven gaat als de niet-bestaande Volvo 162, maar eigenlijk een hele andere auto is.

Soms kan een ‘niet-bestaande’ auto zo makkelijk zijn. Zo is er bijvoorbeeld nooit een Volvo 162 geweest. Door het oude namensysteem van Volvo weet je makkelijk wat dat is: de eerste uit de serie dat ze logica gingen toepassen, met zes cilinders en twee deuren. Een 164 en 165 waren er bijvoorbeeld wel (sedan en stationwagon) en van de eerdere 140 was er ook een 142, wat meer een soort tweedeurs sedan was.

Volvo 162

Zoals gezegd, een ‘162’ bouwen kan dus op twee manieren. Of je verkort een 164, of je zet de upgrades van de 160-serie over naar een 142. Er is een derde manier, waarmee de niet-bestaande Volvo 162 ook nog eens een soort restomod-achtige situatie wordt. Deze kost veruit het meeste werk, maar het resultaat is erg gaaf.

BMW

Wat als de basis helemaal niet van Volvo komt? Het valt wellicht op dat de getoonde Volvo 162 er wat minder Volvo-esque uitziet dan je wellicht gewend bent. Het geheel doet zelfs wat denken aan de C70 Coupe van de late jaren ’90. De basis voor deze Frankenstein-auto is dan ook een auto van die tijd. Een BMW M3 (E36).

In het interieur wordt de ware identiteit van deze Volvo 162 snel duidelijk: dat is een E36-dashboard. Wel zijn alle BMW-badges vakkundig weggewerkt, bijvoorbeeld op het stuur.

M5

Hondstrouwe Autoblog-lezers zullen dit project eerder gezien hebben, maar toen was er beperkte info over bekend. Zo moesten we toen gokken naar wat er onder de kap lag en voor het gemak ga je er dan vanuit dat het om de standaard 3.0 of 3.2 liter M3-motor is. Het project werd echter deze zomer opnieuw in het zonnetje gezet door Matti Bohm – Motorwagen en die mocht onder de kap spieken.

Daar ligt zeker geen M3-motor, maar de welbekende S62B50 uit de BMW M5 (E39). Dat is een 4.9 liter grote V8 met 400 pk. Had je niet verwacht! Daarmee is de naam ‘162’ officieel ook onjuist, want de 6 zou moeten slaan op het aantal cilinders. Eigenlijk is dit een Volvo 182, maar 162 staat meer in lijn met de auto waar deze Frankenstein-creatie zijn uiterlijk van leent.

Huisvlijt tot in het extreme, met een bijzonder unieke Volvo 162 als resultaat. Wij houden er wel van!