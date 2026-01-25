Video: Wanneer je niet rustig aan doet in de sneeuw

Dan gaat gij glijden..
Sneeuw vraagt aanpassingen. Doorrijden en denken dat je op dezelfde voet kunt remmen is niet aan de orde. En dan krijg je dit.
Bekijk ook deze video: Wanneer je niet meer op tijd kunt stoppen
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
