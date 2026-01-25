Dit zijn Chinese kopieën die we wél kunnen waarderen

Niet alle copycats zijn vreselijk.

Lange tijd hadden de Europese automerken weinig te duchten van de concurrenten uit China. De Chinese merken bleven in het thuisland en bouwden er afzichtelijke kopieën van Europese ontwerpen. Hedendaagse grootheden als Geely en BYD waren er ook niet vies van. Inmiddels is de autowereld flink veranderd. Chinese automerken moeten serieus genomen geworden, vooral door hun indrukwekkende EV-techniek.

Toch zijn er nog altijd vreemde copycats uit China onder ons. Je kent de lijstjes met de meest wanstaltige Chinese klonen inmiddels wel, maar er zijn ook een aantal kopiëren-plakken-praktijken uit China ter aarde gekomen die we stiekem best kunnen waarderen. We hebben er zes weten te vinden. Toevoegingen zijn natuurlijk altijd welkom!

BYD Dolphin Surf: Lambo-lampen

Voor de eerste inzending zoomen we in op één onderdeel: de koplamp. BYD lanceerde in 2025 het goedkoopste model in het Nederlandse aanbod: de BYD Dolphin Surf. Naast een klein prijsje en opvallende kleur viel er nog iets op aan het EV’tje: de verlichting aan de voorkant heeft precies dezelfde scherp ingesneden koplampen als de Lamborghini Huracán.

Zelfs in de lichtunit zit nog een Lamborghini-verwijzing. De twee dagrijverlichtingstrepen zien er net zo uit als de twee spijlen in het lamp van Lamborghini. Noem het plagiaat of niet, de Dolphin Surf kijkt hierdoor wel wat stoerder.

Yogomo S325: mini-RaRo

We zoomen al iets verder uit bij de volgende Chinese kopie. Kijk maar eens naar het front van het kleintje hierboven. Dit is de Yogomo S325. Wie de auto enkel van de voorkant bekijkt, ziet direct de overeenkomsten met de Range Rover Evoque. Het is dus eigenlijk een RaRo in keicar-vorm. Zoals je je kleine op een G-klasse loopautootje kunt zetten, kun je je schoonmoeder in een mini-RaRo zetten.

Net als het formaat zijn ook de specificaties een stuk kleiner dan die van de voorbeeldauto. De S325 is wat je in China een low-speed electric vehicle (LSEV) noemt. De motor heeft slechts 5 kW, oftewel 7 pk. De 9-kWh loodzuuraccu’s zorgen voor een actieradius van 150 km en maken de auto ook behoorlijk zwaar voor een model van 3,25 m lang en 1,41 m breed: 890 kg. De topsnelheid bedraagt ​​slechts 50 km/u.

Fenshen/Aeolus AX4: Chinese kopie van Chinese auto

De waardering bij het volgende kopiëren-plakken-project zit hem niet zozeer in de klasse of overeenkomsten met het origineel, maar de lachwekkende keuze voor de voorbeeldauto. De gele auto hierboven begon zijn leven als Fenshen AX4. Later veranderde de naam naar Aeolus AX4. De auto is het werk van Dongfeng. Dit merk is tegenwoordig ook in Nederland aanwezig met de kleine Box en overdadige MHero.

Op het eerste oog lijkt er niets vreemdst aan de AX4. Er ligt een 1,4-liter turbomotortje in met 140 pk en 196 Nm en een zestraps-DCT-transmissie. Het bijzondere aan de auto: het is een Chinese kopie van een Chinese auto. Er is duidelijk inspiratie genomen van de MG GS, een andere Chinese crossover. Kijk maar naar de grote chromen delen rondom de mistlampen en de smalle V-vormige grille aan de voorkant. Er zit ook wel een vleugje Ssangyong Tivoli in. Da’s dan weer een Zuid-Koreaan, maar ook geen topscoorder of beeldschone auto. Ik zie er de humor wel van in.

Xiaomi SU7: McLaren-lampen

Ik beloof: dit zijn de laatste koplampen waar we op inzoomen in dit artikel. Het verhaal van de BYD Dolphin Surf en Lambo Huracán herhaalt zich bij de Xiaomi SU7 en zijn Ultra-uitvoering. De EV die zowel het leven van de Model 3 als die van de Taycan Turbo GT moeilijk moet maken, heeft voorverlichting die ons bekend voorkomt. Zouden ze buurtje-leen hebben gespeeld bij McLaren? Waar of niet, ik kan de koplampen van de SU7 wel waarderen.

Beijing Auto BJ80 6×6

China heeft ontelbaar veel G-klasse kopieën voortgebracht, de een nog slechter dan de ander. De Beijing Auto Industrial Corporation (BAIC) ging nog een stap verder en spant daarmee de kroon. De krankzinnige AMG G63 6×6 werd ook nagemaakt op basis van de BJ80, BAIC’s G-wagon-duplicaat.

De Beijing BJ80 6×6 werd op de autoshow van Beijing in 2018 gelanceerd. De reproductie kreeg ook nog een snorkel, lier en extra led-bar. Voorin ligt geen schreeuwerige V8, maar een andere bijzondere motor. Op de een of andere manier is een Saab-viercilinderturbomotor met een inhoud van 2,3 liter in de 6×6 gekomen. Het blok produceert 250 pk en 350 Nm en stuurt zijn vermogen via een zestraps handbak of automaat naar alle zes wielen.

Wat waardeer ik dan aan deze copycat? Nou, luister. AMG zal vast niet blij geweest zijn met de kopie. Helaas voor hen kon Mercedes geen rechtszaak aanspannen. Het Duitse merk heeft namelijk een joint-venture heeft met BAIC. Samen hebben ze het bedrijf Beijing Benz Automotive Co., Ltd.. Het bedrijf bestaat vandaag de dag nog steeds.

Eagle EG63330K: vierdeurs-Isetta

Tot slot nog een best goed idee van het Chinese bedrijf Suzhou Eagle. BMW bouwde dan wel de Isetta, maar wat als je als gezin je graag verplaatst in het autootje? Dat wordt een lastig verhaal. Daarom bouwde ze in China een vierdeurs Isetta-look-a-like. Aan de naamgeving kan nog gewerkt worden: je kijkt naar de Eagle EG63330K.

De makers steken hun inspiratiebron niet onder stoelen of banken. Wanneer ze de Eagle op de website zetten, is er een foto van de BMW te zien. Ze schamen zich er dus niet voor. Helaas kun je niet meer via de voordeur instappen. Wat dan wel weer fijn is: er zijn vier in plaats van drie wielen.

Net als de eerder mini-RaRo is dit een LSEV. Een elektrotorretje produceert 5,3 pk en zorgt daarmee voor een topsnelheid van 60 km/u. Ze hebben er een 7,2-kWh batterij in weten te verwerken. Daardoor kun je er maximaal 120 kilometer ver mee komen. Kijk zo kan het ook: een Europaan kopiëren en uitbreiden naar een uitvoering die nog niet bestond.