Lange wachttijden of niet, fraude bij theorie-examen niet de oplossing

Dat je het maar even weet: fraude om je theorie-examen te halen kan niet de oplossing zijn.

Als je dit leest, is de kans groot dat je een theorie-examen hebt afgerond. Dat is één van de onderdelen om je rijbewijs te kunnen halen. De bedoeling is natuurlijk dat je van tevoren leert, die kennis tijdens de toets toepast en vervolgens kennis over het verkeer bezit wat je in de praktijk kan toepassen. Klinkt simpel, maar zo’n theorie-examen kan nog verdomd lastig zijn. Ondergetekende heeft er bijvoorbeeld drie keer over moeten doen. En je bent echt op jezelf, een theorieboek en als je het lastig vindt zo’n theoriedag aangewezen, want hulpmiddelen tijdens het examen krijg je niet. Dat is het hele idee: je moet zelfstandig kunnen handelen tijdens het rijden.

Fraude bij theorie-examen

Post vanuit het Verenigd Koninkrijk. Daar werkt het halen van een rijbewijs iets anders dan hier, maar het behalen van een theorie-examen hoort er ook bij. De DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency) zegt dat er dit jaar 47 procent meer gefraudeerd is bij examens dan vorig jaar. Tot en met september waren er 2.844 gevallen van fraude op het theorie-examen. Het VK kampt met vertragingen voor het inplannen van examens, tot wel 22 weken als je pech hebt. Maar de DVSA verzekert dat dit niet de hoofdreden is voor de toename van fraude.

Het merendeel van de meldingen rondom fraude op het theorie-examen komt van het naar binnen smokkelen van een Bluetooth-oortje: 1.113 gevallen. Een bijzondere en ietwat slinkse manier om zowel bij een theorie-examen als bij een praktijkexamen een voordeel te hebben is het gebruiken van een body double. Nee, echt. Iemand die erg op jou lijkt (of soms misschien wel niet, het betreft immers gepakte fraudeurs) gebruiken om voor jou het examen te halen. Aan de beveiliging ligt het in principe niet, want net als op een vliegveld mag er niks mee naar binnen en wordt je van top tot teen onderzocht.

Organisatie

Het is overigens niet altijd een geinig idee van iemand die wat op zijn broer lijkt. The Guardian die met deze cijfers komt vertelt het verhaal van een jongen die 12 keer voor anderen examens heeft gemaakt en naar verluidt vroeg hij 2.000 pond per keer dat hij het examen voor iemand anders maakte. En zo zijn er meer voorbeelden, die vaak direct worden ‘beloond’ met celstraffen. Dit wordt dus serieus genomen.

Fraude theorie-examen Nederland

Dat laatste brengt je hopelijk niet op ideeën, want in Nederland wordt het bestrijden van fraude rondom theorie-examens ook serieus genomen. Volgens het CBR is hun apparatuur en hun medewerkers erop ingesteld dat look-a-likes en het naar binnen smokkelen van verboden apparatuur vrijwel onmogelijk is. Toch blijkt uit cijfers die vorig jaar gepresenteerd zijn dat ook Nederland kampt met een forse toename wat betreft (pogingen tot) fraude om je theorie-examen te halen. Volgens (toen nog hoofd van het CBR) Alexander Pechtold gaat dit soms om camera’s en oortjes zo klein dat je het georganiseerde misdaad zou kunnen noemen. Bovendien is een deel van de toenemende prijzen voor theorie-examens te wijten aan het moeten aanscherpen van de beveiliging, aldus Pechtold. Uiteraard hanteert het CBR een zero tolerance-beleid en wordt van elke poging tot fraude aangifte gedaan bij de politie, waarna vervolgens bepaald wordt wat de straf is. Wat vast staat: een ontzegging van het opnieuw behalen van je examen voor ten minste drie maanden en het moeten verantwoorden bij een examenmanager die beoordeelt of het daarna wel weer mag.

Frauderen: doe dus maar niet. Weet dat fraude op een theorie-examen hand in hand gaat met mensen de weg opsturen die het potentiële moordwapen dat de auto is niet (bewezen) onder controle hebben. En ja: theorie-examens zijn lastig, maar daarvoor zijn er dus in Nederland allerlei hulpmiddelen om alsnog op een begrijpelijke manier een theorie-examen te kunnen afronden. Het begint bij jezelf.