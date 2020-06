Video – Wat is een supercar?

We trappen de Autoblog Supercar Week van 2020 af met de vraag die je natuurlijk hoort te stellen. Want wat is een supercar eigenlijk?

Iedereen zal er een andere definitie aan hangen. We kunnen het allemaal eens zijn dat het een emotioneel product moet zijn. Met veel cilinders en een prijskaartje waar je echt naar toe zal moet werken. In deze video gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag wat een supercar eigenlijk is.