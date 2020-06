Mini wil een nóg grotere auto bouwen?!

De Countryman is nog nauwelijks mini te noemen, toch wil Mini een nóg grotere auto bouwen.

Als het gaat om Mini zijn er – simpel gezegd – twee kampen. Kamp 1 vindt dat Mini vooral kleine auto’s moet bouwen. Voor deze mensen is de Cooper hatchback eigenlijk al te groot. Laat staan de Countryman die volgde. Een crossover is gewoon geen Mini, maar een Maxi. Of zoiets. Het tweede kamp is een stuk relaxter: een Mini is een auto die gemaakt is door Mini. Voor deze mensen zou Mini zelfs een concurrent voor de Tesla Semi kunnen maken en het zou nog steeds een goeie Mini kunnen zijn.

Slecht nieuws dan voor de conservatien. Het Britse Autocar weet namelijk te melden dat Mini aan een nóg grotere SUV dan de Countryman werkt. ‘Wacht eens’, denken de oplettende lezers nu, ‘dat hebben we eerder gehoord?’ Dat klopt, vorige zomer nog schreven we over deze MPV. Deze zou de Mini Traveller gaan heten.

Deze plannen lijken inmiddels wat te zijn gewijzigd. Die Traveller gaat namelijk de Paceman heten en wordt een vijfdeurs crossover die ongeveer even groot gaat zijn als de BMW X1. Deze komt er alleen als elektrische versie. Het idee is dat deze Paceman in China gebouwd gaat worden. De basis van deze auto zou zelfs als opvolger voor de BMW i3 gebruikt worden. De fabriek waar deze Paceman wordt gebouwd zal pas in 2022 operationeel zijn, verwacht deze Mini dus niet voor die tijd al te kunnen kopen.

Dus die Traveller-naam gaat Mini niet meer gebruiken? Jawel, alleen dan voor een compacte SUV. Denk een niveautje BMW X3. Een vrij grote auto dan, zeker als je het vergelijkt met waar Mini ooit mee begon. Deze Traveller moet wel echt compact gaan worden en de kleinste auto in het segment zijn. Is er dus toch nog iets mini aan de Mini.

Maar waarom Mini een nog grotere auto gaat bouwen? Simpel, geld. De Chinese en Amerikaanse markten vragen nou eenmaal om grotere SUV’s dan wat Mini nu heeft. En aangezien het aantal verkochte Mini’s sinds 2017 aan het dalen is, moet er wat betreft BMW iets veranderen. Zelfs als ze daarmee tegen de schenen van de conservatieven schoppen.