Als je een beetje indruk wil maken op alles en iedereen, ga voor de Hennessey Goliath 6×6.

In dezelfde tijd dat we bijna gedwongen worden om in kleine, elektrische gebakjes rond te scheuren, zien we dat de meest bijzondere getunede creaties voorbij komen.

Beperkingen

Net als met de Japanse sportauto’s in de jaren ’90. Door beperkingen vanuit de overheid (auto’s mochten niet meer dan 276 pk leveren), gingen de tuners aan de slag om er juist meer uit te halen. De enige manier om in Nederland nog een beetje een dikke motor ‘betaalbaar’ te houden, is of in combinatie met elektriciteit (of enkel elektra) of in combinatie met een grijs kenteken.

Vrijstelling van BPM

Hoe dat komt? Heel simpel, als je een bedrijfsauto voor meer dan 10% gebruikt voor je onderneming, dan komt de auto in aanmerking van vrijstelling van BPM. En in sommige gevallen scheelt dat enorm. Dat gaat helemaal het geval zijn bij deze Hennessey Goliath 6×6.

Zeswielig

De Hennessey Goliath 6×6 is een zeswielige variant van de Silverado die Hennessey in eigen huis ontworpen, ontwikkeld en gebouwd heeft. De Texanen hadden al ervaring opgedaan met de Velociraptor 6×6 truck.

Modificaties

Het lijstje aan modificaties bij de Hennessey Goliath 6×6 is enorm. Uiteraard zijn de extra wielen het meest opvallend, naast het feit dat de pickup een stuk verlengd is. Alle lengte kwam erbij aan de achterzijde. Je krijgt dus een grotere laadruimte. Handig, want je moet wel wat mee kunnen nemen, natuurlijk.

2.9 liter

Verdere modificaties zijn het nieuwe onderstel met lift-kit (8 inch hoger), 20″ wielen met BF Goodrich banden, rollbar, LED-koplampen en Hennessey voor- en achterbumpers. De motor begon zijn leven als een 450 pk sterke V8 van 6.2 liter, maar wordt voorzien van een 2.9 liter grote supercharger, waardoor het vermogen stijgt naar maar liefst 800 pk! Over prestaties is nog niets bekend, maar met 800 pk komt je niet veel te kort.

3 jaar garantie

Je kan de Hennessey Goliath 6×6 bestellen via Hennessey of bij geselecteerde Chevrolet-dealers. De vraagprijs voor het gevaarte is 375.000 dollar. Dan heb je ‘slechts; 450 pk. Maar op 375.000 dollar vallen de kosten om er 800 pk van te maken relatief mee. Voor de context: de 700 pk conversiekit van de Hennesey Goliath 700 kost net geen 30;000 dollar. In alle gevallen krijg je 3 jaar garantie mee. En, als je ‘m in Nederland rijdt, kun je de BPM dus mooi ontwijken. De ideale bedrijfsauto voor je vintage quinoa pop up store.